Dla Mariny oraz Wojciecha Szczęsnego to niewątpliwie rok zmian! Zaręczyny, nowy klub bramkarza i wiążąca się z tym przeprowadzka do Rzymu. Wczoraj informację o zmianie miejsca zamieszkania pary potwierdził Wojciech Szczęsny, informując o podpisaniu kontraktu z klubem AS Roma. Zobacz też: Wojciech Szczęsny i Marina przeprowadzą się do Rzymu? Wypowiedział się sam piłkarz

Jego śladem poszła również narzeczona, która poinformowała o przeprowadzce do Rzymu na swoim profilu na Facebooku. Piosenkarka napisała:

Witaj Rzymie. Nasze Nowe miejsce zamieszkania!



Teraz wszyscy zastanawiają się, kiedy i gdzie odbędzie się ślub tej pary. Wcześniej mówiło się o ślubie w Tajlandii, ale być może niewątpliwy urok Rzymu zwycięży! Życzymy powodzenia w nowym miejscu!

