Marika to jedna z najbardziej pozytywnych postaci w polskim show-biznesie. Uśmiechnięta wokalistka z powodzeniem radzi sobie jako prowadząca "The Voice of Poland", a jej radosne nastawienie do świata zaskarbiło jej sympatię milionów telewidzów.

Piosenkarka ma też olbrzymi dystans do siebie i opinii na swój temat, a szczególnie wyglądu. W rozmowie z AfterParty.pl przyznała, że ma kompleksy i nie jest idealna, ale dobrze jej z tym. Zdarzało się jej również słyszeć różne niepochlebne uwagi dotyczące jej urody czy ciała, lecz nie zamierza nic zmieniać, bo cieszy się ze swoich niedoskonałości.

Nie jestem idealna i pewnych rzeczy się wstydzę, jak każda dziewczyna. Też miewam kompleksy, ale gdybyśmy były wszystkie jak Claudia Schiffer to życie byłoby nudne. Przecież ja słyszałam po "The Voice" różne uwagi pod swoim adresem, że jestem muskularna, że wyglądam jak Pudzian, że mam dużą głowę i to mam nie takie i tamto. Ja się bardzo cieszę, że mam wszystko takie jakie mam i gdybym cokolwiek zmieniała to coś by we mnie umarło. Cieszę się ze swoich niedoskonałości - stwierdziła w rozmowie z nami.

