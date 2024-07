Małgorzata Rozenek nie lubi rozmawiać o swoim życiu prywatnym, ale nie powstrzymuje to mediów przed kolejnymi doniesieniami. W ciągu ostatniego roku gazety rozpisywały się o jej rozwodzie, domniemanym romansie z pewnym dziennikarzem czy w końcu o związku z Radosławem Majdanem - tematów nie brakowało. Przypomnijmy: Rozenek zaręczyła się z Majdanem? Znajomi zdradzają kulisy związku

Osoba Perfekcyjnej to również wdzięczny obiekt parodii i satyr. Swego czasu furorę w sieci robiła parodia autorstwa Szymona Majewskiego, która z przymrużeniem oka pokazywała kulisy związku Rozenek z Majdanem. Internauci byli zachwyceni, choć nie wiadomo, jak na taki filmik zareagowali sami zainteresowani. Zobacz: Majewski wyśmiewa Rozenek i Majdana

Teraz do grona prześmiewców postanowiła dołączyć Maria Czubaszek. W najnowszym wywiadzie ironizuje na temat Małgorzaty i jej wizerunku Perfekcyjnej Pani Domu, która dużą uwagę przywiązuje do sprzątania i dbania o czystość w domu. Dodała też z przekąsem, że te starania niewiele pomogły, bo... przecież rozwiodła się z mężem.



Ani ja, ani mój mąż nie lubimy sprzątać. Gdyby zobaczyła męża biegającego z odkurzaczem po domu, pomyślałabym, że zwariował.Pani prowadząca robi w tym programie coś takiego, co sprawia, że w moim rankingu najbardziej ogłupiających programów zajmuje pierwsze miejsce. Z programu dowiedziałam się m.in. że trzeba sprzątać dla ludzi, których się kocha. Prowadząca, mimo że tak sprzątała, to jednak w jej życiu coś się rypło, bo przecież rozwiodła się z mężem. Kiedy patrzyłam na te kobiety biorące w nim udział, w oczach każdej widziałam, że jeśli okaże się, że nie potrafi sprzątać, jest skończona. A jak potrafi, to korona jest dla niej niczym Nobel dla uczonego - wyznała Maria w "Świat & Ludzie".