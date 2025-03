Sandra Kubicka ogłosiła na Instagramie, że rozwodzi się z Aleksandrem Baronem. Decyzja o zakończeniu małżeństwa była dla modelki bardzo trudna, jednak podjęła ją po długich przemyśleniach. Jej wpis w mediach społecznościowych spotkał się z wieloma reakcjami, w tym ze strony Agaty Rubik, która udzieliła jej wsparcia. Na komentarz Rubik odpowiedział również Tomasz Torres, przyjaciel Barona, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę wokół tego medialnego rozstania.

Tomasz Torres wymownie o rozstaniu Kubickiej i Barona

Sandra Kubicka nie ukrywała, że decyzja o zakończeniu małżeństwa była dla niej bardzo trudna. Modelka opublikowała oświadczenie na swoim Instagramie, w którym ujawnia szczegóły rozwodu z Aleksandrem Baronem. Post Kubickiej stał się przedmiotem licznych komentarzy, zarówno ze strony jej fanów, jak i celebrytów. Sandra w emocjonalnym wpisie wyraziła, że choć rozstanie jest bolesne, to jest to krok, który musiała podjąć, by iść dalej. Dodatkowo, wstawiła zdjęcie ze swoim synkiem i napisała:

Mówią że jeśli chcesz idealnego mężczyznę to musisz go sobie urodzić, tak uczyniłam

Na ten post zareagowała między innymi Agata Rubik. W jej komentarzu pojawiły się słowa uznania dla Kubickiej oraz porównanie do mężczyzn, którzy potrafią być odpowiedzialni i troskliwi.

Na szczęście jest też trochę fajnych i porządnych facetów urodzonych przez innych.Trzymaj się Sandra.

Co ciekawe, oliwy do ognia dolał Tomasz Torres - przyjaciel Barona z zespołu Afromental. Muzyk zareagował w sposób emocjonalny, zamieszczając w komentarzu kilka emotikonek "oklasków", co sugerowało jego aprobatę dla słów Agaty Rubik. Baron się wkurzy?

Kulisy rozstania Kubickiej i Barona - co się wydarzyło?

Kulisy rozstania Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona nie zostały do końca ujawnione, jednak zarówno para, jak i ich bliscy, starają się zachować prywatność w tej trudnej sytuacji. Przez długi czas byli uważani za jedno z najbardziej medialnych małżeństw w polskim show-biznesie, jednak jak wskazuje sama Kubicka, ich relacja przeszła przez wiele trudnych momentów. W swoim oświadczeniu modelka zaznaczyła, że rozstanie było decyzją, którą podjęła po długich przemyśleniach. Choć szczegóły rozwodu pozostają nieznane, widać, że zarówno Sandra, jak i Aleksander chcą teraz skupić się na dalszym życiu i osobistym szczęściu.

Na ten moment Aleksander Baron nie zabrał głosu w sprawie swojego rozstania z żoną.

Blanka Lipińska nawiązała do rozstania Kubickiej i Barona. Wymowne słowa

Blanka Lipińska skomentowała kontrowersje wokół rozstania Sandry Kubickiej i Aleka Barona, które wywołały dużą burzę w internecie. Pisarka i była partnerka Aleksandra, po ujawnieniu przez Kubicką informacji o rozwodzie, postanowiła wyrazić swoje zdanie w sposób krótki, choć wymowny:

W pewnym momencie były już tylko pytania o sytuację, która zupełnie mnie nie dotyczy - podsumowała zapytania fanów Lipińska.

Na swoim profilu Lipińska zaznaczyła, że nie zamierza angażować się w spekulacje dotyczące prywatnego życia innych, szczególnie gdy sytuacja jej nie dotyczy. Wspomniana wypowiedź wywołała jednak spore zainteresowanie, szczególnie że internauci od dłuższego czasu oczekiwali jej reakcji na temat tego związku.

