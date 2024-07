Już w tę sobotę rusza 4. edycja "The Voice of Poland", do której po roku przerwy wraca największa gwiazda show - Justyna Steczkowska. W programie, gdzie to uczestnicy wybierają sobie trenera, pod którego okiem chcą się szkolić, często pomiędzy jurorami dochodzi do ostrej walki o danego solistę. Czasami padają dość mocne słowa, czego przykładem są wypowiedzi Marka Piekarczyka.

Jak wiadomo, każdy z trenerów chce mieć u siebie w drużynie najlepszego uczestnika. Gwiazdy show czasami posuwają się do niewybrednych komentarzy. Marek Piekarczyk ostatnio przekonywał jedną z uczestniczek pozwalając sobie na dygresję co do innych jurorów:

Jedna będzie Cię ćwiczyła, druga będzie zastanawiała co z Tobą zrobić, chłopaki będą Cię demoralizować, a ja Ci dam dobrą piosenkę. - przekonywał znany wokalista.

Nie możemy się doczekać nowej edycji i kolejnych ciekawy komentarzy jurorów.

