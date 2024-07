Marcin Tyszka w show-biznesie funkcjonuje już od wielu lat. Fotograf miał okazję pracować z największymi gwiazdami i wykonywać sesje dla największych magazynów modowych. Jak mało kto, wie jak działa ten medialny świat i dlatego zasiadł jako jeden z jurorów w show Top Model. Zobacz: Marcin Tyszka miażdży zwyciężczynie Top Model. Wytyka im wagę i związki

Przez cały program Marcin dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy uczestników i ich umiejętności. Zawsze szczerze oceniał ich postawy, dlatego był jednym z najbardziej cenionych jurorów. Teraz, kiedy program się już zakończył, Tyszka obserwuje poczynania finalistów. Po tym, jak na stronie internetowej stacji TVN ukazał się filmik z Osi i Baryzą, gdzie razem przyrządzają kanapki, fotograf nie wytrzymał i pod jednym ze zdjęć, które zamieścił, napisał na swoim Facebooku:

Co to jest ? W Mam Talent znowu wygrywa litosc nie talent.... W Top Model wygrywa fajna dziewczyna , mamy super finalowa trojke, a tu takie newsy z dupy? Czy to byl program o gotowaniu???? Nie moge na to patrzec. Zamiast stawiac tych ludzi w pracy, dawac nowe wyzwania zeby sie rozwijali w modzie - bo maja szanse.... to robi sie im wode z mozgu... I jak sie potem nie dziwic, ze zamiast na wybiegach, koncza na sciankach podrzednych imprez... Zamiast zostac Top Model zostaja celebrytami o ktorych za pol roku caly swiat zapomni.... Osi, Baryza, Marta .... nie dawajcie sie .... patrzcie na swoich poprzednikow - TO NIE JEST DROGA DO KARIERY...