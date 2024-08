Rafał Mroczek i jego ukochana nie przestają zaskakiwać. Jeszcze niedawno mało kto wiedział, że serce uwielbianego aktora z "M jak miłość" jest zajęte, a tu takie wieści. Magdalena Mroczek wesołą nowiną pochwaliła się za pomocą mediów społecznościowych.

Żona Rafała Mroczka przekazała radosne wieści. Małżonkowie mają, co świętować

Rafał Mroczek dotychczas nie za wiele mówił o swoim życiu prywatnym i mało kto, wiedział, że aktor jest zakochany. Na początku maja media obiegła informacja o ślubie Rafała Mroczka z tajemniczą Magdaleną. Od tego momentu aktor "M jak miłość" coraz śmielej wrzuca do sieci kadry z żoną. Fani byli świadkami ich bajkowej podróży poślubnej na egzotyczne Bali, a osoba z otoczenia aktora zdradziła, że Mroczkowie zdecydowali się również na kupno wspólnej nieruchomości. Wydawać by się mogło, że niewiele może już nas zaskoczyć, jednak Magdalena postanowiła podzielić się kolejną radosną informacją!

Instagram/Marcin Mroczek

Magdalena Mroczek nie zamierzała dłużej tego trzymać dla siebie i za pomocą Instagrama podzieliła się z fanami radosną informacją. Ukochana Rafała Mroczka pokazała, co aktor zorganizował dla niej o poranku.

Kiedy mąż zaskoczy o poranku. - napisała Magdalena w mediach społecznościowych, pokazując balony i prezenty, które dostała od męża.

Magdalena Mroczek przekazała również, że to właśnie dziś jest jej święto. Jak widać po balonach, żona Rafała obchodzi dziś 29. urodziny.

It's my birthday! - podkreśliła Magda.

Instagram/Magdalena Mroczek

Wygląda na to, że aktor bardzo chciał dorównać żonie, która na jego urodziny przyszykowała niemałą niespodziankę. Magdalena Mroczek, przez długi czas ukrywała to przed aktorem i w dniu jego 42. urodzin zorganizowała przyjęcie. Rafał Mroczek nie szczędził wówczas żonie miłych słów i był pod wrażeniem tego, co dla niego zrobiła.

Myślicie, że niespodzianka od Rafała również się udała?

