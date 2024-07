Po zwycięstwie Osi Ugonoh w Top Model jej kariera idzie w doskonałym kierunku. Portfolio modelki dzięki ciekawym sesjom staje się coraz bogatsze, możemy ją też podziwiać na wybiegach najlepszych polskich projektantów. Przypomnijmy: Piewszy pokaz Osi i Sędzickiej po "Top Model". Były największymi gwiazdami wybiegu

W finale Osi pokonała między innymi Martę Sędzicką, która znalazła się na ostatnim stopniu podium. Modelka chyba nie do końca może pogodzić się z przegraną, choć na każdym kroku podkreśla, że jej kariera rozwija się świetnie. Przekonuje jednak, że wygrana Osi w programie to zasługa tylko i wyłącznie sympatii widzów:

Szczerze mówiąc, ten program to nie jest całe życie, to jakiś etap w życiu, więc nie ma do nikogo żalu. Nie ma żalu do siebie, bo byłam przez cały program, taka jaka jestem i mam gdzieś to, że komuś się mogłam nie spodobać. Wszystkim profesjonalistom, których spotkałam na drodze, spodobałam się i to mnie satysfakcjonuje. A finał? Wygranie łączy się czysto z sympatią - przekonuje w rozmowie z jastrzabpost.pl