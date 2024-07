Marcin Mroczek przez lata wciela się w "M jak miłość" w postać Piotrka Zduńskiego, i jednego z ukochanych wnuków Lucjana, którego grał Witolda Pyrkosz. Wiadomość o tym, że Pan Witold zmarł zastała Marcina Mroczka na planie "M jak miłość". Aktor szybko na swoim Instagramie pożegnał wielkiego aktora i kolegę z pracy. Jednak pomylił się co do wieku Witolda Pyrkosza. Napisał 93, a nie 90. Internauci szybko zareagowali poprawiając Mroczka.

Pan Pyrkosz urodził się w 1926 r. Nie mógł więc obchodzić jeszcze 93. urodzin.... Chyba pomyliłeś coś z wiekiem Pana Witolda.. [*] Wszędzie podają, że obchodził 90 urodziny, jeszcze nawet na planie "Mjm".... - posypały się komentarze.

Mroczek tłumaczy się ze wpadki

Co na to Marcin Mroczek? Szybko naprawił błąd i wytłumaczył, że to ze zdenerwowania.

mroczek_marcin @lukasinskyy to przykra wiadomosc a blad w tej sytuacji nie jest tak wazny. Pomylka w pisowni zwlaszcza na smartfonach to dosc denerwujaca sprawa. Ale przepraszam za pomylke. Bede pisal uwazniej - napisał w odpowiedzi na komentarze na swoim Instagramie.

Wszyscy przyjeli to ze zrozumieniem, a nawet bronili Marcina Mroczka.

Co napisał Marcin Mroczek żegnając Pyrkosza?

Panie Witoldzie będzie nam Pana szczerze brakowało... Pamiętam nasze ostatnie spotkanie tuż przed pańskim 90 urodzinami. Pełen optymizmu, radości, szczery i dowcipny. Taki Pan był i takiego zapamiętamy.

Dziękuję za lata wspólnej pracy, celne rady, wsparcie.

Pozostaniesz zawsze w miom sercu❤

Dziś wszyscy czujemy pustkę. Requiescat in pace [*]????

#witoldpyrkosz #pamietamy#22.04.17 #mjm5 - czytamy na jego Instagramie.

Dzisiaj nadal spływają kondolencie i słowa uznania dla Witolda Pyrkosza, a zwłaszcza od gwiazd, które grały z nim w "M jak miłość". Padają bardzo wzruszające słowa.

Marcin Mroczek i Witold Pyrkosz na 90. urodzinach aktora.

Witold Pyrkosz swoje 90. urodzin świętował na planie "M jak miłość".