Do tej pory słysząc słowo Mroczek, fani od razu przed oczami mieli Marcina i Rafała. Okazuje się jednak, że na tym się nie kończy. Na światło dzienne wychodzą nowe fakty i wszystko wskazuje na to, że jedni z najpopularniejszych bliźniaków w polskim show-biznesie mają trzeciego brata! Kto to taki? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Kim jest brat Mroczków?

Bracia Mroczkowie obecni są w mediach od wielu lat. Bez wątpienia więc to jedno z najpopularniejszych rodzeństw w rodzimym show-biznesie. Szczególnie że to bliźniacy - bracia Mroczkowie już od dzieciństwa byli do siebie łudząco podobni. Do tej pory zresztą momentami ciężko ich rozpoznać. To jednak bez problemu udaje się fanom rodzinnego serialu "M jak miłość", nadawanego na TVP2. To właśnie ta produkcja przyniosła im największa popularność. Nic więc dziwnego, że Rafał i Marcin najczęściej utożsamiani są z Piotrkiem i Pawłem Zduńskim. Uspokajamy więc wszystkich fanów tej dwójki - w życiu realnym bracia nadal pozostają w niezmiennym duecie. Zmiany dotyczą jednak serialu, w którym występują. W "M jak miłość" szykują się duże rewolucje!

Artur Zawadzki/REPORTER

Okazuje się, że do obsady serialu "M jak miłość" dołączy nowy bohater. Ten okaże się... trzecim bratem Piotra i Pawła Zduńskich! Kto wcieli się w tę niespodziewaną rolę? Jak się okazuje, do zespołu Mroczków dołączy Łukasz Garlicki. Pojawia się więc mnóstwo pytań - jak scenarzyści wyjaśnią jego nagłą obecność? Jakie powiązania rodzinne łączą nowego bohatera z serialową rodziną? I czemu trzeci brat pojawia się dopiero po 24 latach?

Instagram @mroczek_marcin

- Trzeci brat wpadł w odwiedziny! #nowy wątek" - czytamy na instagramowym profilu Mroczka.

Ciężko jednak stwierdzić, czy to jedynie żarty o trzecim bracie, czy jednak fakt, że Łukasz Garlicki wcieli się właśnie w tę rolę w "M jak miłość". Póki co jednak widzowie mogą snuć jedynie domysły - czy Marysia Zduńska przez lata ukrywała, że urodziła trojaczki? A może Łukasz Garlicki wcieli się w rolę syna zmarłego Krzysztofa Zduńskiego? Jest też prawdopodobieństwo, że łączą go jakieś stosunki z ojczymem Zduńskich, Arturem Rogowskim.

East News

Na odpowiedzi będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Wszystko jednak wskazuje na to, że tuż po wakacjach, w 24. sezonie na widzów czeka mnóstwo niespodzianek!