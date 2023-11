W poniedziałek, 30 października do mediów dotarła wstrząsająca wiadomość, że wspaniały tancerz, Cezary Olszewski, został znaleziony martwy w pokoju hotelowym. Od wielu lat tancerz znany między innymi z programu "Taniec z gwiazdami" przyjaźnił się z Marcinem Mroczkiem. Teraz Aktor " M jak miłość" pożegnał tancerza w emocjonującym wpisie, a na koniec wspomniał, że ostatnio planowali spotkanie, do którego niestety już nie doszło...

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych w mediach pojawiła się informacja o śmierci Cezarego Olszewskiego. Tancerz przez wiele lat był związany z programem "Taniec z Gwiazdami", gdzie najpierw pracował jako konsultant choreografii, a następnie sam pojawił się na parkiecie u boku wielu znanych nazwisk. W 2008 roku razem z Magdaleną Wałach udało mu się wygrać kryształową kulę. Agustin Egurrola wciąż nie może się pozbierać po informacji o śmierci Cezarego Olszewskiego, a teraz Marcin Mroczek również postanowił udostępnić wzruszające pożegnanie tancerza na swoim Instagramie. Aktor wspomniał w nim o wspólnych chwilach z przyjacielem i udostępnił filmik z ich zdjęciami. Ciężko jest powstrzymać łzy...

Żegnaj Przyjacielu... Długo zbierałem się do tej wiadomości, bo spadło to na mnie tak niespodziewanie i nie byłem na to przygotowany, ale wiem, że Czarek chciałby, żebym go właśnie tak wspomniał u siebie. Był moim przyjacielem i przez lata przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów. To on pomógł mi jako wspaniały choreografia i nauczyciel tańca standardowego zająć razem z Edytą Herbuś 3 miejsce w 4 edycji TzG gdzie się poznaliśmy, a potem wygrać Taniec z Gwiazdami na Ukrainie. Był też autorem naszego pierwszego tańca z Marleną Murano

— napisał Marcin Mroczek.