Marcin Miller to 54-letni wokalista zespołu "Boys". Grupa ta powstała w 1990 roku i w latach 90 odnosiła sukcesy w świecie muzyki disco polo. Najchętniej słuchane przez fanów były piosenki: "Łobuz", "Jesteś szalona", czy "Wolność". Miller w przeszłości zatańczył także w "Tańcu z Gwiazdami" z tancerką z Niną Tyrką zajął 7 miejsce.

Marcin Miller z reguły raczej nie krępuje się tym, co wstawia na Instagram. Jakiś czas temu pokazał się przed fanami w samych slipkach, a trzeba przyznać, że followersów na jego social mediach nie brakuje. Wokalistę na Instagramie obserwuje prawie 99 tysięcy fanów. Piosenkarz pokazał wówczas zmianę swojej sylwetki spowodowaną treningami EMS (elektrostymulacja mięśni). Jeden z mężczyzn po zobaczeniu kadrów Millera zażartował, że: "zaraz krata wyjdzie". Piosenkarz zareagował:

Może kiedyś, ale bardziej chodzi mi o sylwetkę he he. Nie jest źle zważywszy mój wiek... hi hi. Pozdr.

Tym razem pomimo niewielkiego upływu czasu od tego wydarzenia (10 miesięcy) Miller pokazał się od zupełnie innej strony. Na Instagramie pojawiło się nowe nagranie, w którym aż stęka z bólu.

Życie. SHOW MUST GO ON. Jeden z wielu poranków Marcina Millera w trasie. Marzę, żeby puścić bąka i posiedzieć na 'kiblu' bez bólu. Zdrówka wszystkim

Piosenkarz informuje na dodanym nagraniu, że założył majtki, ale spodenki są już wyzwaniem. Opowiada również, że nie ma szans, aby założyć skarpety, po czym pokazuje, jak zakłada spodenki, stękając z bólu. Fani, widząc to nagranie, lekko się podirytowali, zastanawiając się, jak czułby się Miller, pracując fizycznie. Pod postem pojawiły się następujące komentarze: