Jedna z głównych bohaterek "M jak miłość" umrze? Czy Katarzyna Cichopek po 20 latach zniknie z serialu? Teraz wszystko stało się jasne! W sieci pojawiło się zdjęcie, które rozwiało wątpliwości w sprawie serialowej Kingi Zduńskiej! Czy po groźnym wypadku lekarze uratują jej życie? Spójrzcie tylko na TO zdjęcie. Marcin Mroczek opublikował fotkę z planu "M jak miłość"! Kinga Zduńska przeżyje i wyjdzie ze szpitala Zaledwie kilka dni temu "Świat seriali" poinformował, że wkrótce dojdzie do prawdziwego dramatu z udziałem Kingi. Okazało się wówczas, że w 1550 odcinku "M jak miłość" w domu Zduńskich wydarzy się niebezpieczny wypadek- Kinga potknie się o zabawki dzieci, spadnie ze schodów i straci przytomność. Tato, wracaj! Mama spadła ze schodów i się zabiła! - Misiek zadzwoni do Piotrka i powie mu o wypadku. Kinga trafi do pod opiekę specjalistów. Zduńska będzie skarżyć się na bóle głowy dlatego lekarze pozostawią ją w szpitalu na obserwację. Przy łóżku Kingi będzie czuwał przerażony Piotrek (Marcin Mroczek), który w trudnych chwilach zrozumie, jak ważna jest dla niego ukochana żona. Teraz z pewnością wiele osób zastawia się, czy po wypadku lekarze wykryją coś, co zagrozi życiu Kingi i jedna z głównych bohaterek zostanie uśmiercona. Czy po 20 latach Katarzyna Cichopek zniknie z "M jak miłość"? Wszystko wskazuje na to, że nie! Mamy dobrą wiadomość dla fanów hitu Telewizyjnej Dwójki! Kilka dni temu Marcin Mroczek, czyli serialowy Piotrek Zduński, pokazał zdjęcie z planu serialu z którego wynika, że razem z Katarzyną Cichopek nagrywa właśnie nowe odcinku "M jak miłość"! Zobacz także : Joanna Koroniewska wróci do „M jak...