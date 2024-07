Marcin Meller to jeden z najsympatyczniejszych prowadzących telewizję śniadaniową w TVN. Jest naturalny, czasem czegoś zapomina, gubi wątek - przez co... jest bardzo lubiany. Dziennikarz już od dwóch lat prowadzi „Dzień dobry TVN” w duecie z Magdą Mołek.

Dzisiaj dziennikarz zaliczył wpadkę, można powiedzieć - podstawową. Nie wyciszył dzwonka swojego telefonu. Kiedy Marcin i Magda Mołek rozmawiali jeszcze z Joanną Krupą na wizji, w tym momencie zaczął głośno dzwonić jego telefon. W pierwszej chwili nawet nie wiedział, że to jego. Nagle złapał się za kieszeń i zaczął głośno przepraszać. Jak Meller z tego wybrnął?

O rany, nie wyłączyłem telefonu, ale wpadka! Nie wiem, gdzie mam telefon. Jezu, ale wtopa! - powiedział Meller. I dalej zażartował wyłączając telefon: - To dzwonił Olivier Janiak odpowiedzieć mi na moją propozycję przesłania mu kożucha nad Bałtyk.

Wszyscy podeszli do tego z humorem. Magda Mołek uśmiała się do łez, a Joanna Krupa była pewna, że ktoś dzwoni, bo chce przygarnąć psy, z którymi przyszła do studia TVN :).

Pamiętacie inne słynne wpadki na wizji w trakcie programów na żywo?

Na przykład Anna Popek odebrała telefon na wizji, ale to okazało się prowokacją.

Co sądzicie o takim zachowaniu Marcina, zabawnie czy jednak trochę... głupio?

