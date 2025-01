Zenek Martyniuk od kiedy przestał pojawiać się w Telewizji Polskiej, z którą do niedawna był mocno związany, najczęściej gościł w Polsacie. To na Sylwestrze tej stacji zaśpiewał swoje największe hity na rynku w Toruniu, a niedługo potem pojawił się w programie "Halo tu Polsat", w którym opowiedział między innymi o trudnych relacjach z synem. Wtedy na kanapie w śniadaniówce gwiazdor pojawił się razem z żoną, Danutą Martyniuk. Teraz okazuje się, że Zenon Martyniuk został zaproszony do "Dzień dobry TVN", gdzie został przedstawiony jako król muzyki disco polo. Widzowie nie kryją zaskoczenia takim obrotem spraw, bo do tej pory stacja zupełnie nie poruszała tematu disco polo i nie zapraszała gwiazd tej muzyki do swoich programów. Teraz oprócz rozmowy Zenek Martyniuk nawet zaśpiewał. To trzeba zobaczyć!

Zenek Martyniuk na kanapie w "Dzień dobry TVN"

To prawdziwy przełom! Zenek Martyniuk zaśpiewał w "Dzień dobry TVN", a rozmowę z gwiazdorem disco polo przeprowadzili prowadzący poranne wydanie, czyli Dorota Wellman i Marcin Prokop. Jak wiadomo, Zenon Martyniuk ma w Polsce status największej gwiazdy disco polo i jego piosenki "Przez twe oczy zielone" czy "Przekorny los" znają niemal wszyscy, nawet jeśli nie gustują w tym gatunku muzycznym. Okazuje się, że stacja TVN zmieniła nieco swoje zasady i zdecydowała się zaprosić Zenona Martyniuka do śniadaniówki:

Dziś nasze studio odwiedził @zenonmartyniuk_akcent. Marcin spokojnie może robić chórki, prawda? czytamy na Instagramie 'Dzień dobry TVN'

Widzowie natychmiast skomentowali wizytę gwiazdora disco polo w TVN i piszą o przełomowej chwili, a także są pod wrażeniem Zenona Martyniuka, który dał się poznać jako sympatyczny i naturalny człowiek:

Powiedziałabym chwila przełomowa

Przyjemnie się oglądało, bardzo pozytywny człowiek

Nie wszystkim taka wizyta przypadła do gustu, ale jest to zdecydowana mniejszość. Jedna z internautek wytknęła stacji, że wcześniej krytykowali ten rodzaj muzyki, a teraz sami zapraszają jej największą gwiazdę do programu:

TVN co się wydarzyło, że zaprosiliście takiego gościa? Przecież pierwsi krytykowaliście i wysmiewaliście disco polo!

Jak prowadzący odnaleźli się w trakcie rozmowy z Zenonem Martyniukiem?

Wizyta tak niecodziennego gościa w "Dzień dobry TVN" to też spore wyzwanie dla prowadzących. Co prawda, Dorota Wellman i Marcin Prokop prowadzą poranne pasmo już od 18 lat i mają ogromne doświadczenie w tym temacie, a żaden gość nie jest dla nich zaskoczeniem. A jak poradzili sobie tym razem? Zdania są mocno podzielone! Z jednej strony widzowie są pod wrażeniem i piszą:

Bravo dla prowadzących, umiejących znaleźć się w każdej sytuacji

Pojawiają się jednak też słowa krytyki i to głównie pod adresem Marcina Prokopa. Jak wiadomo, dziennikarz ma duże poczucie humoru i czasem mocno zaskakuje swoimi żartami w programie, ale teraz niektórym widzom nie spodobał się fakt, że miał "przedrzeźniać Zenka":

Uwielbiam Marcina i Dorotę ale dziś zachowanie Marcina mi się nie podobało. Próbował momentami przedrzeźniać Zenka śpiewając . Dobrze to nie wyglądało , nawet Dorota go stopowała. Możemy mieć odmienne gustu muzyczne , ale szacunek to podstawa. Zenek z serdecznością odnosi się do każdego i bardzo dobrze wybrnął z pytań chociażby o syna. napisała w komentarzu Sara z 'Rolnik szuka żony' 4

Zachowanie Marcina było prześmiewcze. Tak samo ile można wałkować temat syna...

Pan Prokop bardzo słabe zachowanie, pewnie ktoś mu do ucha podpowiedział, jak się zachować i przestać naśmiewać! Pani Dorota jak zawsze pełen profesjonalizm

A jak Wam się podobała wizyta Zenka Martyniuka w "Dzień dobry TVN"?