"Dzień Dobry TVN": Marcin Meller stracił pracę przez Kingę Rusin? Odpowiedział! 

Magda Mołek i Marcin Meller pożegnali się z programem " Dzień Dobry TVN ". Dziennikarze o swoim odejściu napisali na Instagramie. Od kilku tygodni spekulowano, że Edward Miszczak szykuje zmiany w śniadaniówce, ale nie wszyscy o tym wiedzieli, w tym Kinga Rusin. Dziennikarka nie ukryła swojego zaskoczenia, gdy dowiedziała się o odejściu kolegów z programu. Jak zareagowała na tę smutną wiadomość? Rusin komentuje zmiany w "DD TVN" W czwartek jako pierwsi poinformowaliśmy Was o odejściu Magdy Mołek i Marcina Mellera z programu "Dzień Dobry TVN". Dziennikarze będą jeszcze zasiadać na kanapach do końca wakacji. Zabraknie ich dopiero we wrześniu. Pod koniec dnia para prowadzących potwierdziła informacje u siebie na Instagramach. Co napisali? - Do trzech razy sztuka. Właśnie drugi raz odchodzę z @dziendobrytvn . W 2008 solo, a teraz w doborowym towarzystwie, razem z @magda_molek. Uspokajam, że Drugie Śniadanie Mistrzów w @tvn24.pl pozostaje bez zmian. Dzięki Magda, dzięki ekipo DDTVN i dzięki Szanowni Widzowie za wszystkie komplementy i ochrzany! - napisał Meller. - 5 latach pracy w @dziendobrytvn , w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę. Mój najwspanialszy współprowadzący @marcin_meller_arbuz też. To nie oznacza, że znikam z wizji w ogóle. Już 15.08 poprowadzę w TVN Koncert Festiwalu Top of The Top w Sopocie (...) - dodała Mołek. Zobacz także: Kto z nich jest starszy? Sprawdź się w quizie na temat wieku polskich gwiazd! QUIZ! Okazuje się, że Kinga Rusin, która również prowadzi śniadaniówkę nie miała o niczym pojęcia! Jak tooooo???? Mam nadzieję że to tylko chwilowy odpoczynek i za chwilę powrót! Marcin, czekamy! Magda, czytam i czytam i mam...