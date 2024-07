Wczoraj Internet obiegła informacja o wpadce Anny Popek, która odebrała telefon w trakcie trwania programu na żywo. Wszyscy zastanawiali się, że czy to możliwe, by tak profesjonalna i doświadczona dziennikarka z pełną premedytacją pozwoliła sobie na taką gafę. Dziś znamy odpowiedź! Zobacz też: Anna Popek zaliczyła wpadkę na wizji. Co zrobiła?

Okazało się, że cała sytuacja była zaaranżowana, co prezenterka ujawniła dziś na swoim profilu na Facebooku. Popek pokazała zdjęcie opatrzone hashtagiem #bezkomórki. Sprawdziliśmy, jest to jedna z odsłon kampanii społecznej promującej rezygnację korzystania z telefonów komórkowych, podczas jazdy samochodem. Na stronie akcji możemy przeczytać, że brak koncentracji przyczynia się do 80% wypadków na drodze, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia auta, jest jednym z nich.

Fajny sposób na zwrócenie uwagi na ten problem?

