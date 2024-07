Marcin Gortat komplementuje Alicję Bchaledę-Curuś!

Z okazji Dnia Matki aktorka pokazała zdjęcie swojej mamy i napisała życzenia. Na fotografii można zauważyć, że Alicja Bachleda-Curuś jest bardzo podobna do mamy. Fotografię skomentował też Marcin Gortat, który od jakiegoś czasu jest związany z gwiazdą:

Jaka piękna mama:)) teraz już wiadomo po kim to :)

Zgadzacie się z nim?

Alicja Bachleda Curuś i Marcin Gortat są parą już od kilkunastu tygodni, choć nadal oboje milczą na ten temat. Znają się od kilku lat, ale zbliżyli się do siebie podczas Nocy Dziedzictwa Polskiego w Waszyngtonie.

Potem bawili się razem w jednej z restauracji. Spędzili ze sobą nawet Wielkanoc!

Marcin z reguły spędzał święta z przyjaciółmi, swoim przyjacielem Michałem Micielskim i jego żoną Tatianą Okupnik, których traktuje jak członków rodziny. Poza tym nie miał wiele czasu, bo w NBA jest środek sezonu, a mimo to leciał sześć godzin samolotem, by pobyć z Alicją niecałe dwa dni. Było warto, bo w te święta przestali być przyjaciółmi, a zaczęli być parą – czytaliśmy we Fleszu jakiś czas temu