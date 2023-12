Marcin Gortat w żałobie. Chociaż sportowiec niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, tym razem miał przygnębiający powód do tego, by się przełamać. Stracił najważniejszą osobę, z którą na przestrzeni lat wiele przeszedł. Mało kto o tym wiedział.

Późnym wieczorem 19 grudnia dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci Janusza Gortata, ojca Marcina Gortata. Mężczyzna również był blisko ze sportem, ale w przeciwieństwie do syna, nie trenował koszykówki, a boks. Dwukrotnie zdobył brązowy medal olimpijski, a po zakończeniu kariery trenował Andrzeja Gołotę czy Tomasza Adamka.

Marcin Gortat opublikował na Instagramie obszerny wpis i serię zdjęć z ojcem, żegnając go w poruszających słowach. Okazało się, że spotkał się z nim tuż przed śmiercią i już wtedy widział, że nie jest z nim najlepiej.