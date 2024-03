Nie zawsze uczestnikom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udaje się wytrwać w małżeństwie. Często wielu z nich podejmuje decyzje o rozwodzie, co nie jest dużym zaskoczeniem. Niektórzy utrzymują relacje przyjacielskie, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się, że sympatią darzą się również Krzysztof i Justyna. Czy między nimi dzieje się coś więcej niż tylko znajomość?

Krzysztofa i Justynę ze "Ślubu" coś łączy?

W ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawił się Krzysztof, który został sparowany z Magdą. Para od razu się sobie spodobała, ale po emisji odcinków podjęli decyzje o rozstaniu i oznajmili, że nie będą zagłębiać się w szczegóły. W 8. edycji poznaliśmy Justynę i Przemka, którzy mieli podobną sytuację. Los tak chciał, że ich drogi również się rozeszły. Nie jest tajemnicą, że niektórzy uczestnicy różnych edycji kontrowersyjnego eksperymentu utrzymują ze sobą bardzo dobre relacje. Wygląda na to, że Justyna i Krzysztof nie szczędzą sobie życzliwości. Czy coś ich łączy?

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często organizują Q&A na swoim Instagramie, w których chętnie uczestniczą ich fani i nie tylko. Ostatnio Justyna umożliwiła zadawania jej pytań na swoim InstaStories, a Krzysztof wykorzystał okazje, do napisania jej komplementu.

Nie mam pytań super kobieta z Ciebie — napisał Krzysztof.

Dziękuje. Pozdrawiam i ściskam — odpowiedziała Justyna.

Ja również, do zobaczenia — odpowiedział Krzysztof.

Instagram @ventix90

Krzysztof ze "Ślubu" przyznał, że jest otwarty na miłość. Chociaż nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych nie korzysta ze swojej popularności to od czasu do czasu lubi opowiedzieć, co u niego słychać. Widać, że również darzy szacunkiem innych uczestników ślubnego formatu. Myślicie, że Justyna i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" złapali wspólny vibe? W końcu kto ma ich rozumieć lepiej niż osoba, która przeżyła podobne emocje.

Instagram/ventix90