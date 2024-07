Gwiazdy często angażują się w pomoc zwierzętom, szczególnie tym chorym i bezdomnym. Organizowane są wyjątkowe akcje charytatywne, a zebrane pieniądze trafiają na konta fundacji i schronisk. Przypomnijmy: Gwiazdy z pupilami wspierają akcję na rzecz potrzebujących zwierząt

Na podobny gest zdecydował się też Marcin Dorociński. Aktor opublikował na swoim Facebooku krótką notkę, w której prosi o pomoc dla psa Cezara. Nie był to przypadkowy wybór - zwierzak zagrał bowiem w filmie "Róża" Wojtka Smarzowskiego i Dorociński poznał go właśnie na planie. Gwiazdor zachęcał do wsparcia finansowego, które pomogłoby pokryć dość kosztowne leczenie.



Cezar - piesek trójłapek, który zagrał w "Róży" Wojtka Smarzowskiego bardzo potrzebuje Waszej pomocy. Jest ciężko chory i walczy o życie. Zbierane są pieniądze na jego leczenie. To wiekowy pies, który zaznał mało dobra i miłości. Spróbujmy mu pomóc, może w jesieni jego życia los się do niego w końcu uśmiechnie? - napisał na swoim profilu aktor.

Niestety, nie wszyscy internauci zareagowali na prośbę z oczekiwanym entuzjazmem. Często pojawiały się głosy, że to ekipa filmowa powinna pokryć koszty ze swoich wysokich gaż.



Jak pies grał w filmie, to może ekipa zrobi zrzutę ze swoich gigantycznych na pewno gaży, bo my tu zarabiamy najniższą krajową - odparowała jedna z fanek.

Ostra dyskusja pod postem Dorocińskiego nie umknęła uwadze Karoliny Korwin Piotrowskiej, która rozczarowana postawą internautów, podsumowała całą sytuację w bardzo dobitny sposób.



ludzie ku..y ludzie psy - skomentowała Karolina.

Wypada mieć nadzieję, że ostatecznie uda się zebrać pieniądze na leczenie psa. O pomocy dla Cezara można przeczytać tutaj.

