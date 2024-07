Treningi do nowej edycji Tańca z Gwiazdami ruszyły już pełną parą. Gwiazdy coraz częściej też chwalą się zdjęciami z przygotowań do pierwszego odcinka show. Najwięcej furory póki co wzbudziła Marta Wierzbicka, która nie tylko zaprezentowała się w sportowym stroju, ale przede wszystkim pochwaliła się szczuplejszą figurą. Przypomnijmy: Wierzbicka pochwaliła się fotką z treningu do "TzG". Fani: "Ale schudłaś!"

Na sali treningowej brakuje natomiast Marceliny Zawadzkiej. Modelka na początku tygodnia poleciała do Brazylii, gdzie bierze udział w akcji z kierowcą rajdowym Rafałem Sonikiem. Przejęte tabloidy donosiły, że jej taneczny partner, Rafał Masarak, jest załamany wyjazdem Marceliny i boi się, że brak treningów odbije się na ich premierowym występie.

Nie stresuje się za to na pewno sama Zawadzka, która na swoim Facebooku opublikowała kolaż zdjęć z Brazylii. Widać, że pobyt tam to dla niej wielka przygoda, a na treningi z Rafałem wróci w doskonałym humorze.

Będziecie jej kibicować w "Tańcu z Gwiazdami"?

Pełna lista uczestników Tańca z Gwiazdami: