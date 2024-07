Marcelina Zawadzka zabrała głos w sprawie słynnego makijażu sylwestrowego, zaprezentowanego w "Pytaniu na śniadanie". Sytuacja miała miejsce tuż przed sylwestrem. Zaproszona do studia wizażystka zaprezentowała bardzo mocne makijaże, które nie spotkały się z aprobatą widzów. Zaskoczyły nawet prowadzącą Aleksandrę Rosiak, która zapytała ekspertkę, czy taki look to nie przesada. Kontrowersyjny make-up stał się hitem internetu. Naśladowało go wiele gwiazd, m.in. Joanna Opozda, Ewa Farna, Maffashion i inne znane osoby. Marcelina Zawadzka skomentowała tę sytuację. Okazuje się, że prezenterka "Pytania na śniadanie" była bardzo wyrozumiała wobec makijażystki i jej propozycji. Co powiedziała?

Marcelina Zawadzka skomentowała makijaż sylwestrowy z "Pytania na śniadanie". Była bardzo wyrozumiała.

