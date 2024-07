Myśleliśmy, że twórcy "Pytania na śniadanie" po wpadce z Marzeną Rogalską i słynnym magikiem już niczym spektakularnym w tym roku nas nie zaskoczą, ale jednak! Podczas czwartkowego wydania porannego programu, makijażystka i kosmetyczka zaproszona do studia zaprezentowała na modelkach, jak powinien wyglądać makijaż na sylwestra. Próbne makijaże na sylwestra szybko stały się tematem numer jeden z sieci!

Makijaż na sylwestra w Pytaniu na śniadanie. W sieci burza!

Makijaż na sylwestra z pewnością powinien być odważny i efektowny, ale propozycje makijażu, jakie przedstawiła ekspertka "Pytania na śniadanie" budzą spore emocje w sieci. I wcale nas to nie dziwi, bo taki makijaż bardzo rzuca się w oczy i zastanawiamy się, czy ekspertka nie pomyliła imprezy sylwestrowej z Halloween.

Co o tym myślą internauci? Ostro skrytykowali te propozycje makijażu i wyśmiali twórców "Pytania na śniadanie". Zresztą sama prowadząca program, Aleksandra Rosiak już na samym początku spytała makijażystkę, czy taki makijaż to nie przesada. Naszym zdaniem zdecydowanie tak! Zobaczcie, co piszą internauci i obejrzyjcie nagranie z tego fragmentu programu "Pytanie na śniadanie".

Jaka telewizja taki makijaż Rzęsy opadają nie wierzę.. co za brak profesjonalizmu! Do tego ten makijaż jest nie równy! nigdy w zyciu takich makijazy. niech sama kosmetyczka na sobie je prezentuje . mysle ze raczej nikt nie skorzysta z jej wspanialych rad sylwestrowego makijazu. Myslalam ze to dla zaru haha a ona tak na serio.ale prezenterka pns jest w szoku widac ( pisownia oryginalna)

Makijaż na sylwestra w Pytaniu na śniadanie:

Co myślicie o takim makijażu?

Skusicie się?

Same modelki wyglądały na niezbyt zachwycone

