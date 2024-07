Dla Mandaryny liczą się teraz tylko i wyłącznie dzieci. Gwiazda zrezygnowała z muzyki i kariery na rzecz wychowywania córki Fabienne i syna Xaviera. Zdarzają się czasami chwile, kiedy wszyscy pojawiają się na ściance i pozuję fotoreporterom. Przypomnijmy: Mandaryna zabrała dzieci na obiad. Pojawił się też Wiśniewski

Mandaryna ostatnio pojawiła się również w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie wraz z innymi gośćmi opowiadała o idolach nastolatków. Marta rozgadała się na temat pasji swoich pociech oraz poradziła wszystkim, jak łatwo kontrolować je w sieci, aby nie oglądały nieodpowiednich rzeczy. Wystarczy regularnie rozmawiać:

Mój syn sfokusowany jest bardzo na piłkę nożną, ja staram się towarzyszyć mu w każdym momencie, razem kibicujemy, moje dziecko gra w piłkę, ale nie tylko piłką się interesuję. Fabienne odziedziczyła pasję do tańca po mnie. Wydaję mi się, że wiem o Fabce i Xavierze dużo. Moim zdaniem ważne jest, żeby dzieci słuchać, żeby z nimi rozmawiać, bo one wszystko powiedzą, jak tylko dobrze się ich podejdzie, to powiedzą czy oglądają coś złego czy coś dobrego.- przekonuje