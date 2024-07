Kasia Cichopek na swój sukces musiała pracować bardzo ciężko. Jako jedna z niewielu aktorów z obsady "M jak miłość" odcięła od siebie metkę wizerunku swojej serialowej bohaterki i zaczęła pracować na własny sukces. Splendor pojawił się z dnia na dzień i Cichopek trafiła do grona najpopularniejszych gwiazd w Polsce.

W razie gdyby od nagłej popularności Kasi miała uderzyć woda sodowa do głowy, przy aktorce czuwa mama. W trosce o jej dobro przypomina jej skąd pochodzi i jak ważne jest żeby doceniać to, co dostaje od losu. Przy okazji Cichopek podkreśliła jak wiele zawdzięcza swojemu partnerowi. W rozmowie z "Vivą!" Kasia powiedziała:

- Mama mi powtarza "Kasia, ty się ciesz tym, co masz. Jesteś przecież znikąd". A chłopaka wzięłam w swoim wieku, który też nic nie miał. Dorobiliśmy się we dwoje i jesteśmy z tego dumni.

Dzięki okładkowej sesji w "Vivie!" Kasi z mężem, para ucięła spekulacje dotyczące kryzysu w związku z Marcinem Hakielem.