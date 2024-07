Zapowiadając finałowy odcinek "Mam talent", Marcin Prokop przypomniał o zwycięstwie reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. Czy zakończenie 14. edycji programu dostarczyło widzom równie wiele emocji, co mecz z Arabią Saudyjską? Warto przypomnieć, że dzisiaj to fani show decydowali o tym, kto odejdzie ze studia z czekiem na 300 tysięcy złotych. Jurorzy byli jedynie pomocnikami.

Dziś odbył się finał "Mam talent", który wyłonił ulubieńca widzów. W ostatnim odcinku zobaczyliśmy Pawła Haczkura, Paulę Biskup, Vanessę Power Kujawiak, Waldka Kukurowskiego, Jadwigę Krowiak i Sarę Kreis, Miłosza Bachonko, Laurę Florentynę Dziąbę, Martynę Stawowy, Teatr Sztuka Ciała oraz Darię Umańską.

Zobacz także: Lenka Klimentowa nie ochrzci dziecka. Zdradziła dlaczego!

Po dzisiejszym jakże wygranym meczu z Arabią Saudyjską piłkarze zbliżyli się do tego, co ich być może czeka już 18 grudnia, a my przeżyjemy to już dziś na scenie - zażartował Marcin Prokop.