Julia Żugaj, jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia, wybrała się na wyjątkowy wyjazd do Wenecji w towarzystwie Kacpra Dworniczaka, gitarzysty, który ma na swoim koncie udział w "Mam talent" i współpracę z Andrzejem Piasecznym. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania ze wspólnego pobytu Julii i Kacpra we Włoszech. Para nie szczędzi sobie bliskości! Czy to coś więcej niż przyjaźń?

Julia Żugaj w Wenecji z przystojnym muzykiem

Julia Żugaj, jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce, znana z projektu Team X i programu "Taniec z Gwiazdami", podsyca plotki o swoim nowym związku. Tym razem 24-letnia gwiazda show-biznesu spędziła kilka dni w Wenecji w towarzystwie Kacpra Dworniczaka – gitarzysty, który niedawno współpracował z Andrzejem Piasecznym.

Na profilu Julii Żugaj na Instagraie pojawiło się sporo zdjęć i nagrań dokumentujących wspólny wyjazd. Influencerka relacjonowała podróż, nie ukrywając obecności Kacpra u swojego boku. W jednym z filmików opublikowanych na Instastories Julia przyznała:

Dzisiaj będziemy już wracać do Polski, ale póki co zwiedzamy jeszcze z Kacprem mówiła na jednym z nagrań.

Kim jest Kacper Dworniczak?

Kacper Dworniczak to utalentowany polski gitarzysta młodego pokolenia, urodzony 31 lipca 2001 roku w Poznaniu. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w wieku sześciu lat. Artysta współpracował z Andrzejem Piasecznym – nagrał z nim świąteczny album "Jeszcze zanim Święta" i występował podczas promującej go trasy koncertowej. Kilka tygodni temu wystąpił w programie "Mam Talent!", gdzie zachwycił jurorów i publiczność, zdobywając złoty przycisk od Agnieszki Woźniak-Starak. Obecnie Dworniczak pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem "Journeys", który ma pokazać gitarę klasyczną w nowym, emocjonalnym wydaniu.

Julia Żugaj rozstała się z narzeczonym

Kilka miesięcy temu Julia Żugaj niespodziewanie ogłosiła rozstanie ze swoim narzeczonym, Maciejem Ejsmontem, z którym była związana przez pięć lat. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na YouTube para wyjaśniła, że mimo wielu pięknych chwil nie udało im się uratować relacji. W tym samym czasie Julia uczestniczyła w "Tańcu z Gwiazdami". Influencerka informowała wówczas, że rozstała się z narzeczonym w pokojowej atmosferze i nadal życzą sobie dobrze. Po rozstaniu pary internauci zaczęli łączyć młodą gwiazdę z jej tanecznym partnerem. W styczniu tego roku Wojciech Kucina zdradził prawdę ws. relacji z Julią Żugaj i zdementował plotki o rzekomym związku z influencerką.

Julia Żugaj w Wenecji z przystojnym brunetem w Wenecji Instagram @juliazugaj

