Co za emocje! Wielki finał "Mam Talent!" już za nami. Kto wygrał 15. odsłonę show? Zobaczcie, komu udało się skraść serca jurorów i telewidzów, a kto pojedzie do domu z niczym. Zaskoczenie?

Reklama

Wiemy, kto wygrał 15. edycję "Mam Talent!"

W sobotę, 18 maja, po kilku tygodniach castingów i półfinałów, widzowie wreszcie przekonali się, kto okazał się wielkim zwycięzcą lub zwyciężczynią 15. odsłony "Mam Talent!". W wielkim finale show obejrzeliśmy cztery wspaniałe występy. Do finałowego odcinka zakwalifikowali się: Alicja Andrukajtis i Muza, Oliwia Miś i Zosia Sylwestrowicz, Teo Tomczuk, Bartek Wasilewski, Tymoteusz Sobczyk oraz Franciszek Dubiel oraz zespół "Teddy's Army".

A kto z nich zyskał miano wielkiego wygranego lub wielkiej wygranej "Mam Talent!"? Emocje rozgrzały widzów TVN do czerwoności i okazało się, że to Bartek Wasilewski zdobył serca telewidzów! Drugie miejsce z kolei należało do Filipa Drogosa, który otrzymał 20 tys. zł.

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Każdemu, kto oddał na mnie głos. powiedział Bartek Wasilewski

Po ogłoszeniu werdyktu w sieci natychmiast pojawiły się komentarze i liczne gratulacje. Widzowie nie kryli poruszenia tym, do kogo powędrowała główna nagroda w 15. edycji "Mam Talent!".

Zobacz także

Jestem pod wrażeniem dojrzałości oraz mądrości, jakie Bartek przekazuje w swoich tekstach

Cudowny młody człowiek Omg

Poruszył mnie mega

Mirosław Sosnowski/TVN/X-News

Przypomnijmy, że główna nagroda przyznawana w "Mam Talent!" to niemała suma, bo aż 300 tysięcy złotych. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i ogromnego talentu wszystkim finalistom!

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Chylińska otworzyła się na temat córek w "Mam Talent". Rzadko mówi o nich publicznie