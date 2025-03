Krystian Leśnik to 12-letni wokalista, który swoją pasję do śpiewu rozwija od najmłodszych lat. Jego talent i emocjonalne wykonania sprawiły, że już od pierwszego momentu na scenie „Mam talent!” przyciągnął uwagę jury i publiczności. Jego umiejętności wokalne są wyjątkowe, a dojrzałość interpretacji piosenek zadziwiła nawet najbardziej wymagających widzów.

Krystian Leśnik otrzymał owacje na stojąco po występie w „Mam talent!”

W 2. odcinku 16. sezonu „Mam talent!” Krystian Leśnik zaprezentował występ, który wzruszył publiczność i jurorów. Jego głos, technika oraz emocjonalne zaangażowanie sprawiły, że sala zamarła w zachwycie. Jego interpretacja utworu wzbudziła ogromne emocje i została nagrodzona owacjami na stojąco.

Moment kulminacyjny nastąpił, gdy prowadzący Jan Pirowski, poruszony występem Krystiana, niespodziewanie wcisnął Złoty Przycisk, co zapewniło 12-latkowi automatyczny awans do półfinałów. Wcześniej, jeszcze podczas występu chłopaka, Julia Wieniawa z wrażenia złapała się za głowę i szeroko otworzyła usta.

Stary, co Ty zrobiłeś?! Co Ty zrobiłeś? Idę Ci walnąć złoty przycisk! – powiedział Pirowski.

Chciałam ogłosić, że Krystian Leśnik jest w półfinałach programu '„Mam talent!”'! Brawo! Dostałeś najlepszy werdykt, najlepszą ocenę i na nią zasłużyłeś. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i Twoich bliskich! – dopełniła formalności Agnieszka Chylińska.

Krystian Leśnik poruszył także tragiczną historią

Aż trudno w to uwierzyć, ale Krystian Leśnik rozpoczął przygodę z muzyką zaledwie dwa lata temu. Do poszukiwania pasji skłoniła go rodzinna tragedia. 12-latek niedawno stracił ojca. Po śmierci taty to właśnie śpiew pomógł mu radzić sobie z trudnymi emocjami. Jego ponadprzeciętny talent szybko zauważyli nauczyciele.

Przełomowym momentem była akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Leśnika poproszono, by na tę okazję nauczył się piosenki po włosku. Tak odkrył miłość do opery oraz pop-opery. Nic dziwnego, że jego marzeniem jest wystąpić kiedyś w Koloseum we Włoszech. Pierwszy krok zrobił, występując w „Mam talent!”.

16. edycja „Mam talent!”

1 marca 2025 roku na antenie TVN zadebiutowała 16. edycja "Mam Talent!". Program powrócił z nowym składem jury i prowadzącymi, a także z uczestnikami, którzy zachwycają swoimi umiejętnościami. Już w pierwszych odcinkach widzowie mieli okazję podziwiać wyjątkowe talenty. Wśród nich znalazły się:​ Siostry Migacz, Justyna i Natalia, które od najmłodszych lat związane są z tańcem, zaprezentowały energetyczny i precyzyjny układ taneczny, zdobywając uznanie jury i publiczności; Tomasz Pokora, pasjonat monocykli i Cyr Wheel, który wykonał akrobacje na płonącym kole, zachwycając wszystkich obecnych na widowni. Do tego grona dołączył właśnie 12-letni Krystian Lesnik.

