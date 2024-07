Sara James w rozmowie z reporterką "Party.pl" zdradziła, jak ocenia swój ostatni, finałowy występ w "America's Got Talent". Trzeba przyznać, że jej odpowiedź zaskoczyła wszystkich! Młoda artystka stwierdziła bowiem, że jej występ nie był idealny i nie jest z niego zadowolona. Dlaczego tak uważa, skoro wszyscy są zachwyceni jej wykonami w amerykańskim "Mam Talent"?

Reklama

Sara James o swoim finałowym występie w "America's Got Talent": "Nie było to perfekcyjne"

Sara James ma zaledwie 14 lat, a już usłyszała o niej cała Polska, a ostatnio także Ameryka! Sara James podbiła serca jury i publiczności w "America's Got Talent" - piosenkarka dotarła do ścisłego finału 17. edycji talent show. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z młodą artystką, która zdradziła nam swoje odczucia po swoim finałowym występie w "AGT". Ku zaskoczeniu wszystkich, Sara bardzo krytycznie oceniła swoje wykonanie utworu "Running Up That Hill"!

- Jak był "Running Up That Hill", to w ogóle chyba byłam za wysoko, albo za nisko. Na każdej próbie zaśpiewałam super i nie było czegoś takiego, a akurat na występie... No takie życie. No ja słyszałam, mówię Ci, dramat, naprawdę. I mówię: "nie, zapadnę się pod ziemię zaraz". Naprawdę powiem szczerze, bardzo mi się to nie podobało. [...] Teraz będę robić wszystko, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła - powiedziała Sara James przed naszą kamerą.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Sara James? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Sara James śpiewa głosem Shakiry, Celine Dion i Britney Spears. Rzeczywiście brzmi jak one?