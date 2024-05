Za nami 10 odcinek 15. edycji show "Mam Talent" i nadeszła chwila na wyłonienie półfinalistów. Wśród mnóstwa fantastycznych i poruszających występów, jury miało ciężkie zdanie. A do wielkiego finału coraz bliżej! Jak myślicie, kto zdobędzie serca widzów i wygra czek o wartości 300 tysięcy złotych? Macie swoich faworytów?

15 edycja "Mam Talent" przeszła prawdziwą metamorfozę. Obok weteranki Agnieszki Chylińskiej znalazła się Julia Wieniawa i Marcin Prokop. To także wymusiło zmiany wśród prowadzących, którymi zostali Jan Pirowski oraz Agnieszka Woźniak-Starak, której udział w programie wywołał wiele dyskusji. W trzecim półfinale "Mam Talent" swoje umiejętności zaprezentowali: Bartek Wasilewski, Karolina Majewska, Duo Timofieevu, Maciej Pęda, Nesemos Dance Team, Nina Stec, Oliwia Prędki, Tom The Spice, Tymon Glapiński oraz Widuto. Poprzeczka jest zawieszoną bardzo wysoko i ciężko było wybrać zwycięzców!

Jury i widzowie zadecydowali i już wiadomo, kogo zobaczymy w wielkim finale "Mam talent", a będzie to: Nina Stec i Bartek Wasilewski.

W dzisiejszym odcinku jako pierwszy wystąpił zespół Nesemos Dance Team, który zachwycił Agnieszkę Chylińską. "Cierpienie nie ma narodowości"- oceniła Chylińska.

Również Julia Wieniawa nie ukrywała wzruszenia.

Kocham prawdę w sztuce i tu ją zobaczyłam. Szczególnie na końcu, jak pokazałaś prawdziwe emocje i to mnie tak na maksa wzruszyło i tak coś we mnie drgnęło i też poszły mi łzy. To było rozdzierająco-wzruszające. Przepiękny występ

stwierdziła Wieniawa.