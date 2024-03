W tym roku stacje telewizyjne postanowiły pójść z duchem czasu i odświeżyć już nieco zakurzone formaty, które lata temu okazały się strzałem w dziesiątkę. W marcu widzowie mogli zobaczyć nową odsłonę „Tańca z gwiazdami” i „Mam talent”. W jednym z najpopularniejszych programów TVN zaszły zmiany zarówno w składzie jury, jak i prowadzących. Głośno o produkcji zrobiło się, gdy do ekipy dołączyła Julia Wieniawa. Twórcy mogą już mówić o sukcesie po pierwszym odcinku?

Nowy sezon „Mam talent” z Julią Wieniawą przyciągnął widzów

Widzowie zobaczyli pierwszy odcinek nowego sezonu 15. edycji „Mam talent” w sobotę, 2 marca. Fani produkcji po raz pierwszy mieli okazję przekonać się, jak w roli jurorki poradzi sobie Julia Wieniawa. W składzie oceniających pojawił się również Marcin Prokop. Zmiany zaszły po tym, jak z programem pożegnali się Małgorzata Foremniak i Jan Kliment.

W nowej odsłonie „Mam talent” zadebiutowali też Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski, którzy zostali prowadzącymi show. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że to przede wszystkim Julia Wieniawa budziła największe emocje przed otwarciem 15. edycji. Właśnie poznaliśmy wyniki oglądalności.

Julia Wieniawa Artur Zawadzki/REPORTER

Według serwisu Wirtualne Media, który powołuje się na dane Nielsen Audience Measuremet, sobotnie wydanie „Mam talent” przyciągnęło średnio 1,73 mln widzów. To oznacza, że TVN zanotował 14,13 proc. Udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Chwilami program śledziło aż 3,64 mln osób. Produkcja odnotowała znaczy wzrost w porównaniu do poprzedniego sezonu (1,48 mln widzów).

Widzowie zostawili sporo pozytywnych komentarzy pod adresem Julii Wieniawy. Internauci stwierdzili, że twórcy dobrze zrobili, stawiając na młodą aktorkę, która wprowadziła do „Mam talent” świetną energię.

Julia Wieniawa Artur Zawadzki/REPORTER

Ten program potrzebował takiej osoby jak Julka! Zmiany na plus!

Bardzo pozytywie. Chętnie obejrzałam, super, Julia. Brawo Marcin. Aga oczywiście bomba!

Swój debiut skomentowała na Instagramie także sama Julia Wieniawa. Artystka przyznała, że stresowała się przed emisją show, ale po dostaniu tylu pozytywnych wiadomości presja nieco spadła. Gwiazda spodziewa się, że teraz czeka ją lepszy czas.

Julia Wieniawa VIPHOTO/East News

Nawet nie wiecie, jak się cieszę z sukcesu »Mam talent«. Ciągle dostaję jakieś wiadomości, telefony z gratulacjami. Jest mi tak miło. Stresowałam się tym. Byłam ciekawa, jak to wszystko wypadnie, ale jest dobrze. (…) W ogóle dobry czas przede mną. Czuję, że chmury na moim niebie się rozstąpiły teraz i wyszło słońce, co nie było takie oczywiście ostatnio – powiedziała Wieniawa.

Nie tylko powrót „Mam talent” wywołał emocje. Gorąco zrobiło się również po pierwszym odcinku nowego sezonu show konkurencyjnej stacji. Po emisji „Tańca z gwiazdami” doszło do ostrego spięcia między Agnieszką Kaczorowską a Iwoną Pavlović.

