Już dziś, w sobotę, o 20:00 w TVN, finał 14. edycji "Mam talent"! O zwycięstwo i czek na 300 tysięcy złotych powalczy aż 10 finalistów. Wśród nich wokaliści, tancerze, sportowcy oraz muzycy. O werdykcie zadecydują głosy widzów, choć w studiu pojawią się oczywiście jurorzy: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Zobaczcie, kto pojawi się na scenie!

"Mam talent 14": Kto wygra? Oto finaliści: Paula Biskup faworytką?

Poniżej sylwetki 10 finalistów programu "Mam talent", którzy powalczą o zwycięstwo w 14. edycji programu. Kto okaże się najlepszy? Rywalizacja od samego początku była zacięta, a poziom uczestników bardzo wysoki. Wśród nich znalazła się m.in. 16-letnia Paula Biskup, który otrzymała "złoty przycisk".

Jest uczennicą liceum – 1 klasa przygotowująca do matury międzynarodowej. Gdy była mała, chodziła do Szkoły Muzycznej na lekcje gry na wiolonczeli. Śpiewa, odkąd miała kilka lat. Będąc w przedszkolu uczestniczyła w wielu konkursach piosenki, co kontynuowała w szkole podstawowej, przygotowując się pod okiem instruktorki śpiewu. W międzyczasie śpiewała w domu, czasem nagrywając covery i wstawiając je na swój kanał na YouTube, który prowadzi do dzisiaj. Kilka lat temu zrezygnowała z konkursów i zaczęła pisać własne piosenki. Nie zna nut, więc gra ze słuchu i z pamięci. Tata nagrywa ją czasem na dyktafon, żeby nie zapisane na papierze utwory nigdzie nie zginęły. Teraz zaczyna dzielić się nimi ze światem - czytamy o Pauli.

Waldek Kukurowski w finale "Mam talent"

Waldek ma 20 lat i pochodzi z Auguścina w Wielkopolsce. Z wykształcenia jest technikiem-rolnikiem co dzień również zajmuje się rolnictwem, ale jego pasją są rowery. Stunt rowerowy (jedna z odmian kolarstwa) trenuje nieprzerwanie od 2014 roku. Waldek jest samoukiem, trenuje głównie na drodze asfaltowej w rodzinnej wsi oraz w różnych miastach na placach o równej i utwardzonej nawierzchni. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, między innymi drugi miejsce w MTB Stunt Grand Prix 2017, pierwsze miejsce w MTB Stunt Grand Prix 2018/19/21 oraz drugie miejsce w MTBnet Stunt Championship 2018/19/20.

Jadwiga Krowiak i Sara Kreis w "Mam talent 14"

Jadwiga i Sara to trenerki akrobatyki powietrznej. 35-letnia Jadwiga po ukończeniu studiów nie wiedziała, jak zacząć żyć z tańca, ale na Śląsku (skąd pochodzi) otworzyła się wtedy szkółka akrobatyczno-cyrkowa z zajęciami z szarf i kół. W październiku 2016 poznała tam 19-letnią Sarę. W ogóle nie było wtedy sekcji dla dorosłych i chodziła na zajęcia z grupą dzieci - stąd ta różnica wieku w duecie. Jadwiga jest poczwórną mistrzynią świata w akrobatyce powietrznej 2018 i 2019 (w kategorii na szarfie solo, w duecie na kole i w trio na cube).

Miłosz Bachonko w "Mam talent 14"

13-letni Miłosz to wirtuoz z prawdziwego zdarzenia, a jego talentem jest gra na akordeonie. W 2019 roku wziął udział w Konkursie Młodych Kompozytorów w ramach XXIII Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Lubelskiej, gdzie jego „Suita na akordeon” zdobyła II miejsce, przy czym był tam jedynym 9-latkiem, pozostali uczestnicy mieli powyżej 17 lat. Miłosz ma na swoim koncie ponad 60 koncertów krajowych i zagranicznych. Z tatą często muzykują, a nawet muzycznie rywalizują w graniu na akordeonie oraz w tworzeniu muzyki. Miłosz uczęszcza do Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie.

Laura Florentyna Dziąba w "Mam talent 14"

Laura ma 21 lat, pochodzi z Tczewa, ale obecnie studiuje malarstwo w Toruniu, dlatego też przeniosła się tam razem z mamą. Jej talent to śpiew. Ze względu na jej niepełnosprawność fizyczną znalezienie nauczyciela, który podjąłby się rozwijania talentu Laury nie było takie proste. Została więc samoukiem.

Dopiero w szkol średniej rozpoczęła naukę śpiewu solowego w Szkole Muzycznej II stopnia w Bydgoszczy, gdzie uczyła się klasycznych arii i pieśni. Brała udział w konkursach wokalnych, zdobywając nagrody. Występowała na wielu koncertach i festiwalach w kraju i zagranicą m.in.: miała recital w ramach wystawy własnych prac w Ambasadzie Polski w Tokio czy na koncercie dla Polonii w Nowym Jorku. Laura ma bardzo wiele innych zainteresowań: uwielbia sztuki plastyczne, szkicuje węglem, kredkami i ołówkiem, pisze i recytuje wiersze, za co zdobywała nagrody w konkursach. Oprócz tego jest zafascynowana modą, designem, podróżami i gotowaniem. Chciałaby zwiedzić cały świat.

Sztuka Ciała w "Mam talent 14"

„Teatr Sztuka Ciała”, czyli komedia ciał z elementami klaunady i pantomimy. Trio, które wystąpiło na castingu jest częścią 12-osobowego zespołu. Pochodzą z Warszawy. Przygodę z teatrem ruchu rozpoczynali w 2005/2006 r. w Studio Pantomimy przy warszawskim Teatrze na Woli. Zafascynowani i z ochotą na więcej, założyli fundację Sztuka Ciała, aby móc realizować własne scenariusze - w tej formie działają już niemal 15 lat.

Martyna Stawowy w "Mam talent 14"

Od kwietnia 2021 roku trenuje taniec – modern jazz. Mieszka w Bałwardzie Górnym (gmina Kalwaria Zebrzydowska). Ma starszego brata Mateusza, który trenuje taniec towarzyski i to właśnie on rozbudził w niej pasję do tańca.

Daria Umańska w "Mam talent 14"

Daria Umańska od 6. roku życia trenuje taniec klasyczny. Gimnastykę powietrzną zaczęła trenować w wieku 10 lat. Jest wielokrotną mistrzynią Ukrainy oraz dwukrotną mistrzynią Europy w gimnastyce (2018, 2019). Miała reprezentować Ukrainę na mistrzostwach Świata, jednak z powodu pandemii mistrzostwa się nie odbyły i nie doszło do startu. Obecnie ćwiczy w Cyrku Zodiak w Szczecinie. W powietrzu potrafi okiełznać każdy rekwizyt: koło, szarfę, linę, hamak. W przyszłości chciałaby zostać artystką „Cirque Du Soleil”.

Paweł Haczkur w "Mam talent 14"

Paweł Haczkuk już od ponad 5 lat zajmuje się tańcem na drążku pionowym (pole dance). Jego fascynacja tą dyscypliną zaczęła się jednak znacznie wcześniej. W Polsce nie mógł znaleźć kursu przewidzianego dla mężczyzn. Na swoje pierwsze zajęcia poszedł w Szwecji, gdzie mieszkał 1,5 roku. Po roku ćwiczeń został instruktorem, po 2-3 latach zaczął prowadzić warsztaty w Polsce i za granicą (np. w Dubaju, w Kairze, w Oslo). Po latach otworzył swoją pierwsza szkołę Pole Dance. W tym roku startuje w mistrzostwach Polski, a później w mistrzostwach Świata. Będą to jego pierwsze mistrzostwa, wcześniej występował tylko w tanecznych zawodach lokalnych. Jego marzeniem jest otworzenie klubu ze striptizem dla kobiet.

Vanessa Kujawiak w "Mam talent 14"

Vanessa ma 12 lat i mieszka w Kaliszu. Urodziła się w Międzynarodowy Dzień Tańca. Tańczy od kiedy pamięta. Jej specjalizacja to streetdance (hip hop i popping), a że tworzy wszystko praktycznie sama, jest „freestylowcem.” Trenuje online. Jest multimedalistką polskich konkursów tanecznych, na których otrzymała w branży tanecznej przydomek „Power”. Stworzyła własne show „Dream Camp - 4 żywioły Vanessy Power”.

Komu będziecie kibicować najbardziej?

