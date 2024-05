Program "Mam talent" do TVN wrócił po niemal dwóch latach przerwy. Widzom zafundowano spore zmiany - zarówno w składzie jury, jak i wśród prowadzących, a wszystko po to, by przyciągnąć jak największa widownię. Czy się udało? Po finale show podano wyniki oglądalności. Stacja ma powody do radości?

"Mam talent" hitem TVN!

TVN wraz z powrotem "Mam talent" na antenę ogłosił rewolucyjne zmiany w show. Z funkcją jurorów pożegnali się Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment, zostali zastąpieni przez Julię Wieniawę oraz dotychczasowego prowadzącego, Marcina Prokopa. W roli gospodarzy show zobaczyliśmy zaś Agnieszkę Woźniak-Starak oraz Jana Pirowskiego. Te zmiany okazały się strzałem w dziesiątkę. Jak podają wirtualnemedia.pl średnia oglądalność 15. edycji programu wynosiła aż 1,56 mln widzów, co TVN dało pozycję lidera w sobotnim paśmie!

TVN wprowadzając program do wiosennej ramówki poprawił wyniki sobotniego pasma między 20.00 a 21.40. W analogicznym okresie ub.r. stacja miała w tym paśmie 870 tys. oglądających czytamy na stronie wirtualnemedia.pl

Ekipa show ma więc co świętować!

A czy aktorkę zobaczymy w kolejnej odsłonie hitu TVN? W rozmowie z Party.pl Julia Wieniawa zdradziła, że jeszcze nie otrzymała telefonu z zaproszeniem do programu. Gwiazda cieszyła się jednak z dużej oglądalności show, a udziale w "Mam talent" mówi w samych superlatywach:

Ja chcę więcej, pokochałam ten program absolutnie, zwłaszcza podczas odcinków live. Czuje się tutaj prawdziwą adrenalinę, emocje, prawdę, która płynie od uczestników. Jestem dumna z widzów, że tak świetnie głosowali, bo to dzięki Wam ten finał wyglądał tak jak wyglądał i trzymał tak wysoki poziom. Każdy miał w sobie coś, factor X i prawdę, o której ciągle wałkujemy. Wygrała prawda! mówiła w Party.pl Julia Wieniawa

15. edycję "Mam talent" wygrał 14-letni Bartek Wasilewski, raper, który ujął widzów oraz jurorów już w pierwszym odcinku "Mam talent", kiedy otrzymał "złoty przycisk" od Agnieszki Chylińskiej. Wokalistka nie ukrywała wzruszenia, kiedy młody artysta rapował o swojej mamie, wyznając jej w ten sposób miłość i szacunek.

W nagrodę Wasilewski otrzymał czek na 300 tysięcy złotych. Jego zwycięstwo wzbudziło jednak sporą sensację wśród internautów - nie zabrakło słów krytyki oraz komentarzy, że inni zasługiwali na wygraną bardziej niż on.

Czekacie na 16. edycję "Mam talent"?