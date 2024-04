W ostatnim castingowym odcinku "Mam Talent!" emocje sięgają zenitu! Kto najbardziej zaskoczył jury, a komu nie udało się przejść dalej? Zobaczcie, który występ poruszył Agnieszkę Chylińską!

To one zachwyciły jury "Mam Talent!". Nie do wiary!

Castingi do "Mam Talent!" dobiegają końca i już niebawem lista uczestników i uczestników show będzie zamknięta. Zanim jednak to nastąpi, widzowie obejrzą ostatnie zmagania kandydatów do hitowego formatu TVN. Ostatnio w "Mam Talent!" młody gwiazdor TikToka zachwycił jury. A to, jak się okazuje, wcale nie koniec zaskoczeń!

O uwagę jurorów powalczył zespół The Goddesses, który tworzy aż 9 członkiń pochodzących zarówno z Polski, jak i zza wschodniej granicy:

Zespół tworzy 9 dziewczyn – są wśród nich Polki, Ukrainki oraz Białorusinki. Wspólnym językiem jest dla nich język tańca. Założycielką i choreografką grupy jest Diana – z wykształcenia filolożka języka niemieckiego.Dziewczyny tańczą od roku w różnych składach. Wszystkie brały udział w kursach high heels, które Diana prowadzi w Poznaniu - czytamy w informacji prasowej.

Początki istnienia zespołu stanowią niezwykle poruszającą historię, która sama w sobie pokazuje wyjątkowość tancerek:

Po wybuchu wojny w Ukrainie do Polski przyjechało wiele Ukrainek. Diana chciała im jakoś pomóc, więc na początku prowadziła darmowe zajęcia, a potem, kiedy zaczęła na tym zarabiać, pomagała finansowo ludziom, którzy stracili dom. Na pierwszych zajęciach były 3 osoby - teraz na kursy przychodzi kilkaset osób. Wszystkie dziewczyny z zespołu podkreślają to, jak Diana zmieniła ich życie, jak inspirujący jest jej taniec i zajęcia, które prowadzi - dodaje produkcja.

Nic zatem dziwnego, że taneczne popisy formacji The Goddesses wywołały szerokie uśmiechy na twarzach jury "Mam Talent!". Jak zareagowała Agnieszka Chylińska? Dowiecie się z materiału video!

