Choć tańczyła, jak zawodowiec, mało kto na nią stawiał. A jednak Anna Karczmarczyk (25l.) zdobyła Kryształową Kulę w „Tańcu z Gwiazdami”!

Ta decyzja nie zdziwiła jednak Michała Malitowskiego.

Ania to jak dotąd najlepiej tańcząca gwiazda, która wygrała „Dancing with the Stars”. Nikt jeszcze w tym programie nie tańczył tak walca. Ale jej wygrana, to nie tylko kwestia talentu. Ania ma to coś. Jest naturalna, niewymuszenie swobodna. Potrafi sprawić, że publiczność jej wierzy. - tak wygraną akroki komentuje komentuje Malitowski.