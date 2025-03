Anna Mucha to znana polska aktorka, kojarzona głównie z rolą Magdy w kultowym "M jak miłość". Celebrytka chętnie bryluje na czerwonym dywanie i co jakiś czas decyduje się na wywiady. W najnowszej rozmowie ze "Światem Gwiazd" otwarcie opowiedziała o swoim podejściu do małżeństwa. Czy ma w planach zalegalizować swój wieloletni związek z Jakubem Wonsem? Padły wyjątkowe słowa.

Anna Mucha i Jakub Wons wezmą ślub?

Anna Mucha i Jakub Wons tworzą udany związek, który od lat wzbudza zainteresowanie fanów oraz mediów. Choć rzadko dzielą się szczegółami swojego życia prywatnego, ich relacja wydaje się stabilna i pełna wzajemnego szacunku. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie niezależność i wolność wyboru, co znajduje odzwierciedlenie w jej podejściu do małżeństwa. W wywiadzie dla "Świata Gwiazd" Mucha zdradziła, że choć jest szczęśliwa, nigdy nie myślała o małżeństwie jako o czymś niezbędnym do szczęścia.

Kompletnie się nad tym nie zastanawiałam. Powiem tak: fajne jest, jak budzisz się u boku człowieka, którego kochasz i z którym masz przyjemność, jak spędzasz czas. I jak obok niego zasypiasz, to jest fajne. Obok człowieka, który cię wspiera i buduje

To z nim Anna Mucha doczekała się dzieci

​Zanim Anna Mucha związała się z Wonsem, przez niemal dekadę tworzyła związek z Marcelem Sorą, producentem telewizyjnym. Ich historia rozpoczęła się w 2008 roku na planie programu "Jak oni śpiewają?", gdzie Mucha była uczestniczką, a Sora pełnił funkcję kierownika planu. ​Para doczekała się dwójki dzieci: córki Stefanii, urodzonej w 2011 roku, oraz syna Teodora, który przyszedł na świat w 2014 roku. Pomimo długoletniego związku, Mucha i Sora nie zdecydowali się na zawarcie małżeństwa.

W 2018 roku media obiegły informacje o ich rozstaniu. Pomimo zakończenia związku, oboje starali się utrzymać przyjacielskie relacje, dbając przede wszystkim o dobro swoich dzieci. ​Marcel Sora, choć pozostaje postacią tajemniczą, ma polsko-szwedzkie korzenie. Jego matka jest Polką, a ojciec Szwedem z włoskimi korzeniami. Wychował się w Szwecji, ale później przeniósł się do Polski, gdzie związał swoją karierę z branżą telewizyjną i filmową. ​

Głośny związek Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego

​Anna Mucha i Kuba Wojewódzki byli jedną z najgłośniejszych par polskiego show-biznesu w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ich związek trwał od 2003 do 2007 roku i mimo różnicy wieku wynoszącej 17 lat, przyciągał uwagę mediów i fanów.​ Para poznała się w 2003 roku na planie programu "Idol", gdzie Wojewódzki pełnił rolę jurora, a Mucha była gościem. Ich relacja szybko przerodziła się w związek, który stał się tematem licznych publikacji.

W trakcie trwania związku, Mucha i Wojewódzki często pojawiali się razem na wydarzeniach publicznych, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. W 2007 roku para ogłosiła rozstanie, jednak zachowała przyjacielskie stosunki. Wojewódzki w swojej książce podkreślał, że Mucha była dla niego ważną osobą, nazywając ją "najpiękniejszym dopełnieniem".

