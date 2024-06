Już od kilku dobrych lat Małgorzata Tomaszewska stara się pozostać aktywna na Instagramie, gdzie ochoczo dzieli się najciekawszymi momentami z życia. Ostatnio pochwaliła się tam zaręczynami, a także po raz pierwszy pokazała ukochanego! Teraz z kolei opowiedziała, jak urządził ją narzeczony. Nie kryła niezadowolenia.

Małgorzata Tomaszewska nocą zwróciła się do fanów

Do niedawna Małgorzata Tomaszewska była jedną z czołowych twarzy TVP, ale wraz ze zmianą władzy, wszystko się zmieniło i tak jak jej koledzy i koleżanki po fachu - została zwolniona z "Pytania na śniadanie". Zbiegło się to w czasie z narodzinami córeczki, dlatego prezenterka nie miała zbytnio czasu na rozmyślanie nad utratą pracy. Od momentu przyjścia na świat dziewczynki Małgorzata Tomaszewska chętnie przemyca swoim obserwatorom rodzinne kadry i pokazuje, jak odnajduje się w roli podwójnej mamy!

Ostatnio także chętnie relacjonowała rajskie wakacje, podczas których doszło do zaręczyn! Gdyby tego było mało, krótko potem Tomaszewska po raz pierwszy pokazała narzeczonego, co odbiło się szerokim echem. Przedtem nie miała nawet w zwyczaju o nim wspominać, dlatego nic dziwnego, że fotki były dla wszystkich takim zaskoczeniem. Tym razem prezenterka zwróciła się do swoich obserwatorów pod osłoną nocy... i zaczęła mówić, jak urządził ją ukochany.

Instagram @malgorzata__tomaszewska

Jak się okazało, trwające obecnie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są tematem numer 1. w jej domu, ale nie do końca jej się to podoba. Narzeczony 35-latki skrupulatnie ogląda wszystkie mecze, których jest całkiem sporo, wskutek czego Małgorzata... nie ma dostępu do telewizora.

Drogie dziewczyny, czy wy też nie macie swojego telewizora, bo są mistrzostwa? Laurka też by coś innego obejrzała

Co ciekawe, pytanie gwiazdy rozbawiło jej ukochanego, na co gwiazda od razu zareagowała mówiąc do niego: "Co się śmiejesz?". Małgorzata Tomaszewska musi jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ finał Euro 2024 odbędzie się dopiero w połowie lipca.

Myślicie, że potem uda jej się "odzyskać" telewizor?

Małgorzata Tomaszewska skarży się na narzeczonego Instagram@malgorzata__tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska Instagram @malgorzata__tomaszewska