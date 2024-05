Anita Sokołowska walczy o wygraną w "Tańcu z Gwiazdami", więc treningi są coraz bardziej intensywne. Aktorka zgromadziła wokół siebie dużą grupę fanów, którzy dzielnie wspierali ją w każdą niedzielę i dzięki nim znalazła się w wielkim finale tanecznego formatu. Teraz jednak internauci mogą zacząć się niepokoić, ponieważ z samego rana Anita Sokołowska dodała niepokojący wpis na swój Instagram. O co chodzi?

Anita Sokołowska przeżywa trudne chwile. Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami"?

Anita Sokołowska oraz Jacek Jeschke już w najbliższą niedzielę stanął do walki o "Kryształową Kulę" w programie "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie pozostały jedynie trzy gwiazdy- Anita Sokołowska, Maffashion oraz Roksana Węgiel. To już trzeci miesiąc codziennych treningów, które coraz bardziej dają się we znaki uczestnikom, ale to już ostatnia prosta i za trzy dni wszystko stanie się jasne! Ku zaskoczeniu wszystkim aktorka bladym świtem zwróciła się do swoich fanów i poinformowała o swoim trudnym poranku. Czy to może zaważyć na jej przygotowaniach do wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami"?

Dzisiejszy poranek nie należy do najłatwiejszych… boli mnie każdy mięsień w ciele - musiałam się zsunąć z łóżka by wstać. Ale zaraz wyjeżdża kawusia, prysznic, śniadanko, energetyczna muzyka i się odbuduję na dzisiejszy treningowy dzień. Całe szczęście radość z tego co robię mnie nie opuszcza. Mordeczki jak u Was? Piszcie, co robicie w te ciepłe i przyjemne dni - napisała Anita Sokołowska.

Na całe szczęście nic poważnego się nie stało, a jedynie zmęczenie daje się we znaki. Anita Sokołowska może liczyć na fanów, którzy kibicują jej i motywują do ostatnich już treningów.

Trzymam mocno kciuki, jest Pani najlepsza!

Musisz to wygrać, więc przetrwaj ostatnie treningi i do boju

Anitko warto było bo wygrasz finał my fani ci pomożemy w niedzielę - rozpisują się fani aktorki.

Paweł Wodzyński/East News

A wy, macie swoich ulubieńców? Myślicie, że Anita Sokołowska zasługuje na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"? A może to Roksana Węgiel lub Maffahion powinny sięgnąć po Kryształową Kulę? Wszystko stanie się jasne za trzy dni!

