Ostatnio Roxie Węgiel przeżywa niełatwy czas z powodu problemów zdrowotnych. Te zmusiły ją do odwołania koncertów, które miały rozpoczynać jej trasę koncertową. 19-latka odsunęła się również od mediów społecznościowych, by w spokoju zregenerować siły. Teraz, już z samego rana, zwróciła się do odbiorców. Wystarczyły dwa słowa.

Roksana Węgiel zwróciła się do fanów

Na początku października dowiedzieliśmy się, że Roksana Węgiel trafiła do szpitala! Ona sama poinformowała o tym w przejmującym oświadczeniu, wyjawiając, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niej cukrzycę. Jak wyjaśniła, zlekceważyła swój stan zdrowia, co doprowadziło do poważnych problemów, wskutek których właśnie musiała być hospitalizowana. To jeszcze nie wszystko, bowiem lekarze nie zostawili wątpliwości, że potrzebuje czasu na regenerację, dlatego musi odwołać najbliższe koncerty z zapowiadanej od dawna trasy koncertowej.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć, ciężko jest przystopować jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie. Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła dla Was zagrać koncertów w październiku - przekazała.

Rzeczywiście, na profilu 19-latki zapadła na pewien czas cisza, ale ostatnio Roxie Węgiel zaczęła powoli wracać do aktywności. Poinformowała m.in. o wielkim sukcesie swojej piosenki w duecie z Matą "Falochrony". W niedzielny poranek natomiast, już bladym świtem, opublikowała na InstaStory zdjęcie, na którym popija kawę na ławce na świeżym powietrzu i zwróciła się do fanów.

Miłego dnia - napisała.

Oprócz serduszka nieco niżej Roxie dodała również: "I smacznej kawusi". Od razu uwagę zwraca jednak twarz artystki, a dokładniej delikatny uśmiech. Wygląda na to, że ta zaczyna nabierać sił i czuje się już choć trochę lepiej. Mamy nadzieję, że jej samopoczucie wraca na właściwe tory. To niesamowita, że nawet w niełatwym dla siebie czasie pamięta o fanach.

Co natomiast z odwołanymi koncertami Roksany? Jak poinformowała w swoim ostatnim oświadczeniu, gdy tylko będzie to możliwe, wyznaczy nowe daty występów. Podkreśliła również, że zakupione bilety nie przepadają i będzie można skorzystać z nich przy nowych terminach. Pojawiła się także możliwość ich zwrotu.

Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu, nie mniej jednak teraz potrzebuje odpoczynku, więc znikam na jakiś czas realizując tylko działania, które nie obciążą mnie fizycznie - informowała.

Trzymamy kciuki za Roxie i cieszymy się, że w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie ukochanego męża - Kevina Mgleja.

