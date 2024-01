W październiku 2023 roku spokój w życiu Michała Wiśniewskiego został zburzony. Lider Ich Troje został skazany w sprawie afery SKOK Wołomin. Ponad dwa lata temu muzyk usłyszał zarzut „doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości”. Oskarżono go o wyłudzenie kredytu wysokości 2,8 mln zł. Jak na razie wyrok pozostaje nieprawomocny. Natomiast artyście grozi pozbawienie wolności oraz wysoka kara finansowa. Michał Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny i cały czas może liczyć na wsparcie rodziny. Teraz właśnie Pola Wiśniewska postanowiła podzielić się radosną nowiną. To wyjątkowy dzień dla rodziny Wiśniewskich.

Wyjątkowy dzień w rodzinie Wiśniewskich

W grudniu Wiśniewscy wrócili do Polski z rodzinnego urlopu. Michał Wiśniewski zapewnił, że w tym niełatwym okresie czuje wsparcie żony i dzieci. Na ten trudny czas przypadło jednak wyjątkowe święte, o którym właśnie poinformowała Pola Wiśniewska.

Trzy lata temu urodził się Falco. Kochany, czuły, troskliwy i zawsze uśmiechnięty. Nasz synek. Marzenia się spełniają – napisała żona Michała Wiśniewskiego.

Falco przyszedł na świat 29 stycznia 2021 roku i świętuje swoje trzecie urodziny. Z tej okazji Pola Wiśniewska opublikowała na Instagramie nagranie z uroczymi kadrami z synkiem. Niewykluczone, że te zdjęcia to najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie. Myślicie, że w rodzinie Wiśniewskich szykuje się mała impreza?

Syn Poli i Michała Wiśniewskich instagram.com/wisniewska_pola

Macierzyństwo to dla żony Michała Wiśniewskiego bardzo istotny, ale i niełatwy temat, który wiąże się z trudnymi wspomnieniami. Nie wszyscy wiedzą, że Pola Wiśniewska była porzucona przez matkę. Dzisiaj ma już szóstkę dzieci – dwoje ze znanym piosenkarzem. Jej najmłodszy syn Noel Cloe przyszedł na świat w maju 2023 roku.

