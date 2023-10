Małgorzata Tomaszewska już niebawem zostanie mamą po raz drugi. Zanim jednak jej kolejna pociecha pojawi się na świecie, postanowiła zwrócić się do fanów z prośbą o pomoc. Co takiego przekazała?

W sierpniu tego roku dowiedzieliśmy się, że jedna z czołowych prezenterek "Pytania na śniadanie" spodziewa się drugiego dziecka! Będąc na wakacjach Małgorzata Tomaszewska wyeksponowała wyraźny już ciążowy brzuszek i obwieściła światu radosną nowinę. Gratulacjom nie było końca, a prezenterka chętnie zaczęła mówić o swoim szczęściu.

Niedawno nawet Małgorzata Tomaszewska zdradziła płeć dziecka, przyznając, że spełniło się jej wielkie marzenie! Teraz znów zwróciła się do fanów, ale tym razem z prośbą o pomoc. Z okazji imienin, które obchodziła 17 października, najpierw złożyła życzenia wszystkim Małgorzatom, a następnie poprosiła internautów o wsparcie.