Małgorzata Tomaszewska rozstał się z Telewizją Polską w dość zaskakujących okolicznościach. Ciężarna wówczas dziennikarka została zwolniona po wielkiej rewolucji jaka przyszła w TVP po wyborach. Swoje posady stracili wtedy m.in. Aleksander Sikora, Tomasz Kammel, Ida Nowakowska oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Dla fanów śniadaniówki to był prawdziwy cios, a sama Małgorzata Tomaszewska zabrała głos w sprawie swojego pożegnania się z TVP dopiero wiele tygodni po zwolnieniu. Pojawiają się spekulacje, że Małgorzata Tomaszewska znów miałaby dołączyć do śniadaniówki, a co na to sama dziennikarka? Znamy odpowiedź.

Małgorzata Tomaszewska wróci do "Pytania na śniadanie"?

Małgorzata Tomaszewska obecnie jest mamą na pełen etat i poświęca niemal cały swój czas dzieciom: Laurze i Enzo. Dziennikarka przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, gdzie nie tylko współprowadziła "Pytanie na śniadanie", ale była też prowadzącą podczas najważniejszych wydarzeń jak: festiwale, koncerty i jubileusze. Widzowie TVP darzyli dziennikarkę ogromną sympatią, dlatego jej zwolnienie odbiło się w sieci głośnym echem. Jest szansa, że Małgorzata Tomaszewska wróci do Telewizji Polskiej? Dziennikarka zabrała głos i w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską zdecydowała się na stanowczą odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy - nie. powiedziała stanowczo i krótko Małgorzata Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska przyznała, że ogląda "Halo tu Polsat" i zdarzyło jej się też obejrzeć nową odsłonę "Pytania na śniadanie", ale nie zamierza oceniać zmian, jakie zaszły w programie po jej odejściu. Chcecie usłyszeć, co jeszcze powiedziała Małgorzata Tomaszewska? Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę!