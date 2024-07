Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła w "Dzień Dobry TVN" jak spędzi święta! Okazuje się, że będzie to bardzo intensywny okres i okazja do nadrobienia zaległości z rodziną i przyjaciółmi. Do samych świąt Małgorzata Rozenek-Majdan nagrywała drugą edycję programu "Projekt Lady", a mimo to miała jeszcze czas przygotować świąteczne potrawy. W wywiadzie przyznała, że na święta będzie gotowała sama:

Uwielbiam gotować i robię to bardzo dobrze. Radosław ciągle powtarza, że nie może wyjść z podziwu, że ja wszystko robię najlepiej, bo nie tylko gotować potrafię - wyznała.

A jak Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan spędzą święta?

W Wigilię jedziemy do moich rodziców, a w pierwszy dzień świąt wszyscy się do nas zjeżdżają, a w drugi dzień świąt to się zjeżdżają więcej niż wszyscy, bo będą nasi znajomi, przyjaciele, będzie bardzo gwarnie.

W programie gwiazda przyznała również, że największym jej sukcesem życiowym są synowie, których nie mogła się nachwalić:

To jest mój największy sukces, największa radość. Jestem bardzo dumna z moich synów. Uważam, że nie mogliby być lepsi. Oczywiście mają jeszcze wiele zachowań, nad którymi jeszcze będziemy pracować, ale są bardzo dobrymi młodymi facetami, takimi naprawdę bardzo wartościowymi - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Małgorzata Rozenek-Majdan o świętach i synach

