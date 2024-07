Małgorzata Rozenek wspomina początki związku z Radosławem Majdanem! Informacja o tym, że Perfekcyjna Pani Domu związała się ze sportowcem, o którego romansach krążyły legendy, zdziwiła wszystkich. Wielu wątpiło w to, że ta relacja wypali na dłuższą metę. Małgorzata Rozenek doskonale pamięta ten czas i wie, że niektórzy rzeczywiście nie dawali im szans. Jak widać to prawdziwa miłość, bo niedługo zakochani pobiorą się! Gwiazda nieustannie podkreśla, że data została już dawno wybrana i zbliża się wielkimi krokami.

Małgorzata Rozenek wyjawia także, że niektórzy ludzie, którzy wątpili w ich miłość są zdziwieni, że tak cudownie funkcjonują jako para. Przy tej okazji gwiazda uchyliła też rąbka tajemnicy z ich życia prywatnego:

Czasem spotykam się z osobami, które wątpiły w naszą relację. Są zdziwione, że tak do siebie pasujemy i że jesteśmy normalni. Bo my teraz prowadzimy normalne życie. Teraz, kiedy tu siedzimy, Radosław odbiera Stasia ze szkoły, potem jedzie na nagranie do telewizji, bo przecież trwa Euro, ja mam cykl spotkań. Wieczorem biegnę do domu na wspólną kolację. Radosław przywozi zakupy. Wspólne posiłki są bardzo ważne dla naszej rodziny i to codzienna tradycja, że śniadania i kolacje zawsze jemy razem. Sami siebie zaskoczyliśmy. Daliśmy sobie szansę poznać siebie, bo nigdy nie ocenialiśmy ludzi po pozorach i siebie też tak nie oceniliśmy. Nie zakochaliśmy się w tym, co o nas wcześniej pisano. Miłość, przyjaźń to nie są rzeczy, które można sobie odpuścić, bo w życiu zdarzają się bardzo rzadko. Tym bardziej wiemy, co jest dla nas ważne.