Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan żałują udziału w "Azja Express"? Jedna z najsłynniejszych par polskiego show-biznesu rzadko pojawia się razem na salonach, dlatego dość dużym zaskoczeniem był fakt, że wystąpią w parze w nowej produkcji TVN-u. Zakochani przeżyli mnóstwo przygód, a teraz po zakończeniu nagrań ujawniają nieco rąbka tajemnicy. W rozmowie z tygodnikiem "Gwiazdy" Małgorzata Rozenek zdradziła, że miała mnóstwo wątpliwości co do udziału w show, ponieważ bała się, że ekstremalne warunki mogą negatywnie wpłynąć na jej relację ze sportowcem.

Zastanawialiśmy się, czy wyjechać na program Azja Express i to nie była dla nas decyzja do podjęcia w trzy sekundy. Nie chcieliśmy wywlekać naszej intymności i relacji na zewnątrz. Często gdy to, co jest fajne w związku pokaże się ludziom, to może wydawać się dziwne.