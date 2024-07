Już jutro do kiosków trafi najnowszy numer magazynu "Flesz". Na okładkę trafiła Małgorzata Rozenek, który od kilku tygodni jest w centrum zainteresowania mediów z uwagi na kwitnący związek z Radosławem Majdanem. Tym razem jednak redakcja skupiła się na wielkim kontrakcie reklamowym, która gwiazda niedawno podpisała i zdradzi jego szczegóły. Choć to nie koniec propozycji, bo podobno jedna padła od samego Majdana...

Reklama

Zobacz: Małgorzata Rozenek podpisała DUŻY kontrakt. W jakiej reklamie wystąpi?

W numerze znajdziemy również artykuł o powrocie Anny Muchy do pracy. Aktorka urodziła w styczniu swoje drugie dziecko, ale wszystko wskazuje na to, że już niebawem wróci do swoich obowiązków zawodowych. Zobacz: Mucha PIERWSZY raz po ciąży. W bardzo krótkiej sukience

Redakcja "Flesza" przygotowała również niespodziankę - 263 kupony rabatowe w ramach wielkiej akcji "Szał zakupów" czyli zniżki nawet do 50% do aż 5200 sklepów w Polsce. To z pewnością znakomita wiadomość na rozpoczęcie wiosny i pierwsze zakupy!

Nowy "Flesz" w sprzedaży już od jutra za jedyne 1,99 złotych.

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan podczas meczu na Stadionie Narodowym: