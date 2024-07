Małgorzata Rozenek i Radek Majdan na okładce nowego "Flesza"! O słynnej parze było ostatnio bardzo głośno za sprawą ich udziału w reklamie jednej z popularnych sieci komórkowych. Gwiazda TVN i były piłkarz zagrali w spocie reklamowym razem z Szymonem Majewskim. Magazyn "Flesz" dowiedział się, ile pieniędzy słynna para dostała za udział w reklamie.

Małgorzata Rozenek i jej mąż w ubiegłym roku byli na językach wszystkich nie tylko za sprawą pięknego ślubu, ale też udziału w show "Azja Express", który przyniósł im dużą sympatię widzów. W nowej reklamie biorą udział w zabawnej scence z szamanem, w którego rolę wcielił się Szymon Majewski. W spocie z ich udziałem pada słynny cytat: "Me is Małgosia and he is Radosław", który nawiązuje do słynnego "Me is Victoria Beckham and he is David Beckham" z "Azja Express". Jak udało się ustalić magazynowi "Flesz", Małgosia i Radek za udział w reklamie zgarnęli aż 2 mln złotych. Co zrobią z tymi pieniędzmi? Odpowiedź znajdziecie w magazynie! Co jeszcze w numerze? Najnowsze informacje o Agnieszce Hyży i jej mężu Grzegorzu, którzy planują dziecko oraz o Monice Kuszyńskiej, która w tym tygodniu po raz pierwszy została mamą. Ponadto przegląd butów na wiosnę! Kupcie najnowszego "Flesza"!

Para wzięła udział w reklamie sieci komórkowej.

