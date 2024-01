Małgorzata Rozenek jest w trakcje nagrywania swojego nowego show. "Perfekcyjna Pani domu" jest bardzo zaangażowana w przygotowania. Tym razem odezwała się do swoich fanów prosto z trasy. Gwiazda podzieliła się swoimi uzasadnionymi obawami. Koniecznie poznajcie szczegóły!

W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek była zaangażowana w sprawy rodzinne. Wszystko ze względu na Święta Bożego Narodzenia, które spędziła wspólnie z najbliższymi, w dodatku w odległych tropikach. W nowym roku z kolei gwiazda skupiła się na nowych wyzwaniach. Jednym z nich jest jej nowe show, które już niedługo będziemy mogli oglądać na szklanych ekranach. Jak się okazuje, nowy program jest bardzo wymagający dla prezenterki, czego najlepszym dowodem są jej najnowsze nagrania.

Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową pasją. Tą okazało się pływanie, pod czujnym okiem trenera. Teraz okazuje się, że nowa umiejętność przyda się w jej najnowszym programie. Właśnie ruszyły do niego zdjęcia, o czym gwiazda poinformowała za sprawą Instagrama:

No i znowu w drodze. Tym razem już wróciłam do Polski, ale wyjeżdżam na zdjęcia. Jesteśmy w drodze do zimowej krainy polskich jezior. Ekipa śpi i od jutra zaczynamy zdjęcia do kolejnego odcinka mojego programu.

Jak się okazuje, przed gwiazdą naprawdę ciężkie wyzwanie, w równie ciężkich warunkach: